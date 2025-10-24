Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

बिहार विधानसभा चुनाव: तेज प्रताप का बड़ा बयान, कहा- मर जाऊंगा लेकिन वापस RJD में नहीं जाऊंगा, देखिए वीडियो

बिहार चुनाव: तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी यादव छोटे भाई हैं तो आशीर्वाद देंगे,लेकिन अब सुदर्शन चक्र नहीं चला सकते। महागठबंधन में तेजस्वी यादव के सीएम फेस बनने से जुड़े सवाल पर कहा कि सीएम नेता नहीं जनता चुनती है।

2 min read
Google source verification

पटना

image

Rajesh Kumar Ojha

Oct 24, 2025

lalu yadav son tej pratap yadav

तेजप्रताप यादव, फोटो- x/@TejYadav14

बिहार चुनाव के बीच लालू प्रसाद के बड़े बेटा और 'जनशक्ति जनता दल' प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि "हम मरना कबूल करेंगे लेकिन वापस (आरजेडी) उस पार्टी में नहीं जाएंगे." तेज प्रताप ने आगे कहा कि मेरे लिए मेरा स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज है। मुझे बड़ा से बड़ा पद भी मिले तो भी मैं वापस उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई से महुआ में बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने ये बातें कही।

लालू प्रसाद ने पार्टी और परिवार से किया बाहर

आरेजी प्रमुख लालू प्रसाद ने कुछ माह पूर्व ही तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप पर यह कार्रवाई तब किया जब उनकी कुछ तस्वीरें एक लड़की के साथ सोशल मीडिया पर सामने आई थी।

जनता मुख्यमंत्री चुनती है

महागठबंधन की ओर तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं क्या करूं… उन्होंने आगे कहा कि पार्टी नहीं जनता मुख्यमंत्री चुनती है। यह अधिकार तो जनता के पास ही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब तक हम वहां पर थे तब तक हमने उनको आशीर्वाद दिया था कि वे सीएम बने। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी छोटे भाई हैं तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं…सुदर्शन चक्र चलाने के सवाल पर कहा कि वो तो अब नहीं चला सकते।

कौन बनेगा सीएम?

इसके आगे तेज प्रताप ने कहा कि जनता चाहेगी तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिहार में लालू राबड़ी के शासन काल को पीएम मोदी की ओर से जंगल राज बताने पर उन्होंने कहा कि ” वे बिहार की जनता जनार्दन हमेशा झूठ बोलते हैं। पिछली बार कहा था कि मोतिहारी में चीन मिल खुलेगा। वह आज तक नहीं खुला। बिहार का सीएम कौन बनेगा के सवाल पर कहा कि इसका जवाब 14 नवंबर को मिल जायेगा।

ये भी पढ़ें

बिहार चुनाव: सीवान में अमित शाह ने शहाबुद्दीन का नाम लेकर लालू पर कसा तंज, पढ़िए महागठबंधन पर क्या कहा?
पटना
Amit Shah

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

24 Oct 2025 11:45 pm

Published on:

24 Oct 2025 11:44 pm

Hindi News / Bihar / Patna / बिहार विधानसभा चुनाव: तेज प्रताप का बड़ा बयान, कहा- मर जाऊंगा लेकिन वापस RJD में नहीं जाऊंगा, देखिए वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव: अमित शाह पर प्रशांत किशोर का तंज, कहा-बिहार में पहले बूथ लुटता था, अब उम्मीदवार लूटाने लगा

पटना

बिहार चुनाव: सीवान में अमित शाह ने शहाबुद्दीन का नाम लेकर लालू पर कसा तंज, पढ़िए महागठबंधन पर क्या कहा?

Amit Shah
पटना

पीएम मोदी बिहार में विकास पर नहीं, सरकारी खर्च पर लालू जी पर बोलने आते हैं? पढ़िए मीसा भारती ने ऐसा क्यों कहा?

पटना

बिहार चुनाव में भोजपुरिया जंग, रवि किशन ने खेसारी लाल को बताया सनातन विरोधी, कहा- छोटा भाई अगर अधर्मी हुआ तो बाण चलेगा

रवि किशन ने खेसारी लाल को बताया सनातन विरोधी,
पटना

पीएम मोदी के बयानों पर तेज प्रताप ने किया पलटवार, तेजस्वी के सीएम फेस पर कही ये बात

Tej Pratap Yadav
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.