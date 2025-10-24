बिहार विधानसभा चुनाव: तेज प्रताप का बड़ा बयान, कहा- मर जाऊंगा लेकिन वापस RJD में नहीं जाऊंगा, देखिए वीडियो

महागठबंधन की ओर तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं क्या करूं… उन्होंने आगे कहा कि पार्टी नहीं जनता मुख्यमंत्री चुनती है। यह अधिकार तो जनता के पास ही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब तक हम वहां पर थे तब तक हमने उनको आशीर्वाद दिया था कि वे सीएम बने। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी छोटे भाई हैं तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं…सुदर्शन चक्र चलाने के सवाल पर कहा कि वो तो अब नहीं चला सकते।