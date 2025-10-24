बिहार विधानसभा चुनाव: तेज प्रताप का बड़ा बयान, कहा- मर जाऊंगा लेकिन वापस RJD में नहीं जाऊंगा, देखिए वीडियो

तेजप्रताप यादव, फोटो- x/@TejYadav14
बिहार चुनाव के बीच लालू प्रसाद के बड़े बेटा और 'जनशक्ति जनता दल' प्रमुख तेज प्रताप यादव ने कहा कि "हम मरना कबूल करेंगे लेकिन वापस (आरजेडी) उस पार्टी में नहीं जाएंगे." तेज प्रताप ने आगे कहा कि मेरे लिए मेरा स्वाभिमान सबसे बड़ी चीज है। मुझे बड़ा से बड़ा पद भी मिले तो भी मैं वापस उस पार्टी में नहीं जाऊंगा। न्यूज एजेंसी पीटीआई से महुआ में बात करते हुए तेज प्रताप यादव ने ये बातें कही।
आरेजी प्रमुख लालू प्रसाद ने कुछ माह पूर्व ही तेज प्रताप यादव को अपनी पार्टी और परिवार से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था। लालू प्रसाद ने अपने बड़े बेटे तेज प्रताप पर यह कार्रवाई तब किया जब उनकी कुछ तस्वीरें एक लड़की के साथ सोशल मीडिया पर सामने आई थी।
महागठबंधन की ओर तेजस्वी को सीएम फेस घोषित करने पर तेज प्रताप यादव ने कहा कि मैं क्या करूं… उन्होंने आगे कहा कि पार्टी नहीं जनता मुख्यमंत्री चुनती है। यह अधिकार तो जनता के पास ही है। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि जब तक हम वहां पर थे तब तक हमने उनको आशीर्वाद दिया था कि वे सीएम बने। उन्होंने आगे कहा कि तेजस्वी छोटे भाई हैं तो आशीर्वाद ही दे सकते हैं…सुदर्शन चक्र चलाने के सवाल पर कहा कि वो तो अब नहीं चला सकते।
इसके आगे तेज प्रताप ने कहा कि जनता चाहेगी तो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिहार में लालू राबड़ी के शासन काल को पीएम मोदी की ओर से जंगल राज बताने पर उन्होंने कहा कि ” वे बिहार की जनता जनार्दन हमेशा झूठ बोलते हैं। पिछली बार कहा था कि मोतिहारी में चीन मिल खुलेगा। वह आज तक नहीं खुला। बिहार का सीएम कौन बनेगा के सवाल पर कहा कि इसका जवाब 14 नवंबर को मिल जायेगा।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग