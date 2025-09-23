खेसारी लाल यादव की किस बात से तेजस्वी का जोश हुआ हाई, बोले- जय बिहार, जय बिहारी!

बिहार ऐतिहासिक रूप से बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म का केंद्र रहा है। नालंदा, बोधगया और वैशाली जैसे स्थल अपनी धार्मिक मान्यता के लिए पहले से ही विश्व स्तर पर प्रसिद्ध हैं। लेकिन अब स्थानीय धार्मिक स्थलों और शक्तिपीठों को भी प्रमोट करने की मांग तेज हो रही है, कम से कम खेसारी लाल यादव के पोस्ट से तो यही पता चलता है। जानकार कहते हैं कि अगर बिहार के धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को व्यवस्थित तरीके से विकसित और प्रचारित किया जाए, तो बिहार में रोजगार, व्यापार और पर्यटन का विशाल नेटवर्क खड़ा हो सकता है, क्योंकि राज्य में हर तरफ कुछ न कुछ ऐसा है जो पर्यटकों को लुभा सकता है।