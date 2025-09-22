BPSC TRE-4 और STET 2025 पर बड़ा अपडेट, शिक्षा मंत्री ने कहा – 26,000 पद किसी भी तरह से कम नहीं

बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर आई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (BPSC TRE-4) में 26 हजार से ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी। मंत्री ने कहा कि अगले चार से पांच दिनों के भीतर ये रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी जाएंगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर इसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें सीधे TRE-5 में शामिल कर लिया जाएगा।