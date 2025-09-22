Patrika LogoSwitch to English

पटना

BPSC TRE-4 और STET 2025 पर बड़ा अपडेट, शिक्षा मंत्री ने कहा – 26,000 पद किसी भी तरह से कम नहीं

BPSC TRE-4 के तहत 26,000 से अधिक पदों पर भर्ती की जाएगी, जिसके लिए रिक्तियों की सूचना अगले 4-5 दिनों में आयोग को भेज दी जाएगी। एसटीईटी 2025 की तिथियों की भी घोषणा कर दी गई है, जिसके लिए आवेदन 19 सितंबर से शुरू होंगे।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 22, 2025

bpsc tre-4
शिक्षा मंत्री सुनील कुमार (फोटो-पत्रिका)

बिहार में शिक्षक बनने का सपना देख रहे लाखों अभ्यर्थियों के लिए राहत की खबर आई है। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने रविवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर साफ किया कि चौथे चरण की शिक्षक भर्ती (BPSC TRE-4) में 26 हजार से ज्यादा पदों पर बहाली की जाएगी। मंत्री ने कहा कि अगले चार से पांच दिनों के भीतर ये रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी जाएंगी। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर इसके बाद भी सीटें खाली रह जाती हैं तो उन्हें सीधे TRE-5 में शामिल कर लिया जाएगा।

अभ्यर्थियों की मांग

कैंडिडेट्स लगातार सीटें बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इस पर शिक्षा मंत्री ने दो टूक कहा कि भर्ती स्कूलों की आवश्यकता और सब्जेक्ट वाइज छात्रों की संख्या के आधार पर ही निकाली जाती है। उन्होंने स्पष्ट कहा, “26 हजार पद किसी भी तरह से कम नहीं हैं।"

TRE-4 में कितने पदों पर भर्ती होगी?

शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने साफ किया कि इस बार TRE-4 भर्ती प्रक्रिया में 26 हजार से ज्यादा पद निकाले जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि यह संख्या किसी भी तरह से कम नहीं है, क्योंकि रिक्तियां विषयवार और स्कूलों में छात्रों की संख्या के आधार पर तय की जाती हैं। यानी जहां जिस विषय की सबसे ज्यादा जरूरत होगी, वहां उसी हिसाब से पद सृजित किए जाएंगे।

वैकेंसी कब तक BPSC को भेजी जाएगी?

मंत्री ने बताया कि अगले 4 से 5 दिनों के भीतर सभी रिक्तियां बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) को भेज दी जाएंगी। अभी सिर्फ 2-3 जिलों का रोस्टर क्लियरेंस बाकी है, जैसे ही यह प्रक्रिया पूरी होगी, सारी सीटें आयोग को सौंप दी जाएंगी। उसके बाद BPSC इसका विज्ञापन जारी करेगा और आवेदन प्रक्रिया शुरू होगी।

क्या वैकेंसी आगे बढ़ सकती है?

हाँ, शिक्षा मंत्री ने यह भी संकेत दिया कि अगर TRE-4 में कुछ सीटें बचती हैं या रिक्तियां पूरी तरह से शामिल नहीं हो पातीं, तो उन्हें TRE-5 की प्रक्रिया में जोड़ा जाएगा। यानी अभ्यर्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है कि सीटें सीमित रह जाएंगी। सरकार चरणबद्ध तरीके से भर्ती जारी रखेगी।

STET 2025 कब आयोजित होगी?

शिक्षा मंत्री ने बताया कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति (BSEB) माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा (STET 2025) आयोजित करेगी। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन 19 सितम्बर से 27 सितम्बर 2025 तक लिए जाएंगे। परीक्षा 12 अक्टूबर से 31 अक्टूबर 2025 के बीच होगी और नतीजे 16 नवम्बर 2025 को जारी किए जाएंगे। यानी पूरा शेड्यूल पहले से तय कर दिया गया है ताकि अभ्यर्थी तैयारी में कोई कमी न रखें।

शिक्षकों के ट्रांसफर-पोस्टिंग को लेकर क्या बड़ा फैसला हुआ है?

मुख्यमंत्री के निर्देश पर शिक्षा विभाग ने पहली बार इतने बड़े पैमाने पर अंतर-जिला तबादला प्रक्रिया शुरू की है। 5 से 13 सितम्बर तक ई-शिक्षाकोष पोर्टल पर आवेदन लिए गए, जिसमें 41,689 शिक्षकों ने हिस्सा लिया। इनमें से लगभग 24,600 शिक्षकों को उनकी पसंद का जिला मिला है। खास बात यह है कि महिला और दिव्यांग शिक्षकों को प्राथमिकता दी गई – 92% महिला दिव्यांग और 83% पुरुष दिव्यांग शिक्षकों को उनकी मनपसंद पोस्टिंग मिली।

