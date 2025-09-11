तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप- उपमुख्यमंत्री आवास से हो रही क्राइम प्लानिंग, नीतीश कुमार बने भ्रष्टाचार के पितामह

बिहार में हो रहे अपराध और भ्रष्टाचार को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने गुरुवार को एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि बिहार की वर्तमान सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है और उपमुख्यमंत्री के आवास से अपराध की योजनाएँ बनाई जा रही हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि “कल भी पटना में हत्याएँ हुईं, लगातार बिहार में हत्या हो रही है। अब तो अपराध की प्लानिंग उपमुख्यमंत्री के घर से शुरू हो गई है।”
तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पर सीधा हमला करते हुए कहा कि “ये अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं। बिहार में 100 से अधिक हत्याएँ हो चुकी हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा। कोई देखने वाला नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूँ कि अपराधी विजय और सम्राट बन चुके हैं।”
तेजस्वी यादव ने हाल ही में इंजीनियर के यहाँ हुई छापेमारी और करोड़ों रुपये मिलने को लेकर सरकार पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा, “करोड़ों रुपए मिल रहे हैं, जलाए जा रहे हैं, फिर भी कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? मंत्री जी बताइए कि जांच क्यों नहीं हो रही है?” उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ मंत्रियों का पैसा भी अवैध संपत्ति में शामिल है और कहा कि नीतीश कुमार भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह बन चुके हैं।
पटना में लगातार प्रदर्शनकारियों पर हो रही लाठीचार्ज को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, “हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। इन लोगों को बिहार की सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए।” वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर उठे विवाद को लेकर भी उन्होंने कहा, “पूरे देश में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो। विरोध किसने किया है? हमने तो सिर्फ चुनाव आयोग की पद्धति का विरोध किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड को वैध दस्तावेज़ माना है, इसलिए इसे मानना ही पड़ेगा। हमने कभी वोटर लिस्ट का विरोध नहीं किया, सिर्फ प्रक्रिया का विरोध किया था।” तेजस्वी ने स्पष्ट कर दिया कि वे हर मुद्दे पर आवाज उठाते रहेंगे और बिहार में जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।