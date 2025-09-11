तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप- उपमुख्यमंत्री आवास से हो रही क्राइम प्लानिंग, नीतीश कुमार बने भ्रष्टाचार के पितामह

पटना में लगातार प्रदर्शनकारियों पर हो रही लाठीचार्ज को लेकर भी तेजस्वी यादव ने कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा, “हम पीड़ितों के साथ खड़े हैं। इन लोगों को बिहार की सरकार को उखाड़ फेंक देना चाहिए।” वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पर उठे विवाद को लेकर भी उन्होंने कहा, “पूरे देश में वोटर लिस्ट का पुनरीक्षण हो। विरोध किसने किया है? हमने तो सिर्फ चुनाव आयोग की पद्धति का विरोध किया था। सर्वोच्च न्यायालय ने आधार कार्ड को वैध दस्तावेज़ माना है, इसलिए इसे मानना ही पड़ेगा। हमने कभी वोटर लिस्ट का विरोध नहीं किया, सिर्फ प्रक्रिया का विरोध किया था।” तेजस्वी ने स्पष्ट कर दिया कि वे हर मुद्दे पर आवाज उठाते रहेंगे और बिहार में जनता के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष जारी रखेंगे।