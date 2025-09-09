बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेजस्वी सरकार बनेतो, यादव रंगदार बनतो, वीडियो के वायरल होने बीजेपी ने आरजेडी पर कसा तंज

बिहार में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोगों द्वारा खुलेआम गन लहरा रहे हैं। ये सभी लोग एक मंच पर जमकर थिरक रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों के हाथों में बंदूक है। ये सभी लोग स्टेज पर जिस वक्त गन लेकर नाच रहे थे उसी वक्त पीछे से एक भोजपुरी गाना बज रहा है ‘तेजस्वी सरकार बनेतो, यादव रंगदार बनतो..’ ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। लोगों के बीच इस वीडियो की काफी चर्चा भी हो रही है।