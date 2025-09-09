Patrika LogoSwitch to English

बिहार विधानसभा चुनाव 2025: तेजस्वी सरकार बनेतो, यादव रंगदार बनतो, वीडियो के वायरल होने बीजेपी ने आरजेडी पर कसा तंज

सोशल मीडिया पर एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो बिहार के भागलपुर का बताया जा रहा है। वीडियो में कुछ युवक हाथ में हथियार लेकर डांस कर रहे हैं और पीछे गाना बज रहा है..तेजस्वी सरकार बनेतो, यादव रंगदार बनतो

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 09, 2025

bhojpuri song people dance
हथियार के साथ डांस का वीडियो वायरल। फोटो सोशल मीडिया

बिहार में एक वीडियो सोशल मीडिया पर बड़ी तेजी से वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में कुछ लोगों द्वारा खुलेआम गन लहरा रहे हैं। ये सभी लोग एक मंच पर जमकर थिरक रहे हैं। इनमें से कुछ लोगों के हाथों में बंदूक है। ये सभी लोग स्टेज पर जिस वक्त गन लेकर नाच रहे थे उसी वक्त पीछे से एक भोजपुरी गाना बज रहा है ‘तेजस्वी सरकार बनेतो, यादव रंगदार बनतो..’ ये वीडियो बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा है। लोगों के बीच इस वीडियो की काफी चर्चा भी हो रही है।

तेजस्वी सरकार बनेतो, यादव रंगदार बनतो

वीडियो को लेकर कहा जा रहा है कि यह वीडियो भागलपुर जिले के गोराडीह का है। वीडियो में हथियार लेकर गाना गाते युवक गोराडीह थाना के कासिमपुर पंचायत के बताये जा रहे हैं। पुलिस ने इनकी पहचान कर ली है। वीडियो के आधार पर इसकी जांच कर भागलपुर पुलिस ने युवकों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि राजस्थान पत्रिका नहीं नहीं करता है। मामले को लेकर एसएसपी ने स्थानीय थाने को जांच के आदेश दिए हैं।

आरजेडी जंगल राज का सपना देख रही है

इस वीडियो पर बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन ने तंज कसते हुए कहा कि आरजेडी के लोग जो जंगलराज वाले थे अभी से जंगल राज का सपना देख रहे हैं। कट्टा लहरा रहे हैं। यही आरजेडी का असली चेहरा है। पुलिस को तुरंत उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

आरजेडी की यही पर‍ंपरा रही है

बीजेपी विधायक इंजीनियर शैलेन्द्र ने कहा कि 2005 के पहले यह लोग क्या करते थे? यह किसी से भी नहीं छिपा है। ये लोग एक बार फिर से बिहार में जंगल राज स्थापित करना चाह रहे हैं। नीतीश जी के साथ 17 महीना राजद के सहयोग से जब बिहार में सरकार बनी तो उस समय भी राजद कार्यकर्ता कट्टा लहराने लगे थे। ये लोगों को भयभीत कर रहे हैं कि हमारी सरकार आ रही है। उनके लिए यह कोई बड़ी बात नहीं है।

जन्मोत्सव पर आयोजित हुआ था सांस्कृतिक कार्यक्रम

वायरल वीडियो रविवार की रात का बताया जा रहा है। गांव में एक व्यक्ति के यहां बच्चे के जन्मोत्सव के अवसर पर भोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। जिसमें आर्केस्ट्रा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया था। इसी कार्यक्रम में कई बार बालाओं को भी बुलाया गया था। इसी दौरान मंच पर छह-सात युवक चढ़कर डांस करने लगे। जिसमें एक युवक अपने पास से कट्टा निकालकर दूसरे युवक के हाथ में देता है। जिसके बाद युवक उसमें कारतूस भरकर नाचते हुए आसमानी फायरिंग करने की कोशिश करता है।

