Patna Metro के इंतजार की घड़ी पूरी, इसी हफ्ते होगी टेस्टिंग और फिर दौड़ने लगेगी ट्रेन

पटना मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि 20 अगस्त के बाद किसी भी दिन ट्रायल रन शुरू हो सकता है। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PMRCL) ने पहले 15 अगस्त को ट्रायल शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन डिपो में अधूरे काम की वजह से इसे टालना पड़ा। अब अंतिम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सिस्टम टेस्टिंग के लिए तैयार है। पहला ट्रायल प्रायोरिटी कॉरिडोर पर होगा, जो मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक फैला है।
पहले ट्रायल रन के दौरान इंजीनियर सिग्नलिंग सिस्टम, स्पीड और सेफ्टी फीचर्स की जांच करेंगे। इस रूट पर 5 स्टेशन शामिल हैं – न्यू आईएसबीटी (New ISBT), मलाही पकड़ी (Malahi Pakadi), खेमेंचक (Khemnichak), भूतनाथ रोड (Bhootnath Road) और बाईपास (Bypass)। अधिकारियों के अनुसार सभी तकनीकी मानकों की जांच के बाद ही यात्रियों के लिए सेवा शुरू होगी।
PMRCL ने सितंबर के अंत तक यात्री सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, यह समयसीमा ट्रायल रन की सफलता पर निर्भर करेगी। अगर टेस्टिंग के दौरान सब कुछ सुचारू रहा तो अगले महीने ही पटना के लोगों को मेट्रो की सौगात मिल सकती है।
अधिकारियों का मानना है कि मेट्रो सेवा शुरू होने से शहरवासियों को भारी राहत मिलेगी। फिलहाल पटना की सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक जाम है, जो रोजाना हजारों लोगों के समय और ऊर्जा की बर्बादी करता है। मेट्रो इससे निजात दिलाने में मददगार साबित होगी। तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन उपलब्ध होने से न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि सड़कों पर वाहन दबाव घटने से प्रदूषण में भी कमी आएगी।
विशेषज्ञों के अनुसार, मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था किसी भी शहर के विकास की पहचान होती है। यह न केवल यात्रा को सुविधाजनक बनाती है बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी तेज करती है। पटना में लंबे समय से मेट्रो की मांग उठती रही है और अब यह सपना हकीकत में बदलने के करीब है। कुल मिलाकर, अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो सितंबर के अंत तक राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेनें दौड़ने लगेंगी।