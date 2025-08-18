Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

पटना

Patna Metro के इंतजार की घड़ी पूरी, इसी हफ्ते होगी टेस्टिंग और फिर दौड़ने लगेगी ट्रेन

Patna Metro Rail Corporation ने सितंबर के अंत तक मेट्रो यात्री सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा है।

पटना

Ashish Deep

Aug 18, 2025

Patna Metro
जुलाई में ट्रक से पटना पहुंचा था मेट्रो का रैक। (फोटो- पत्रिका)

पटना मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि 20 अगस्त के बाद किसी भी दिन ट्रायल रन शुरू हो सकता है। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PMRCL) ने पहले 15 अगस्त को ट्रायल शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन डिपो में अधूरे काम की वजह से इसे टालना पड़ा। अब अंतिम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सिस्टम टेस्टिंग के लिए तैयार है। पहला ट्रायल प्रायोरिटी कॉरिडोर पर होगा, जो मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक फैला है।

मेट्रो के ट्रायल रूट पर 5 स्टेशन शामिल

पहले ट्रायल रन के दौरान इंजीनियर सिग्नलिंग सिस्टम, स्पीड और सेफ्टी फीचर्स की जांच करेंगे। इस रूट पर 5 स्टेशन शामिल हैं – न्यू आईएसबीटी (New ISBT), मलाही पकड़ी (Malahi Pakadi), खेमेंचक (Khemnichak), भूतनाथ रोड (Bhootnath Road) और बाईपास (Bypass)। अधिकारियों के अनुसार सभी तकनीकी मानकों की जांच के बाद ही यात्रियों के लिए सेवा शुरू होगी।

अगले महीने से पटना के लोगों को मेट्रो की सौगात

PMRCL ने सितंबर के अंत तक यात्री सेवाएं शुरू करने का लक्ष्य रखा है। हालांकि, यह समयसीमा ट्रायल रन की सफलता पर निर्भर करेगी। अगर टेस्टिंग के दौरान सब कुछ सुचारू रहा तो अगले महीने ही पटना के लोगों को मेट्रो की सौगात मिल सकती है।

रोजाना हजारों लोग जाम में फंसकर होते हैं परेशान

अधिकारियों का मानना है कि मेट्रो सेवा शुरू होने से शहरवासियों को भारी राहत मिलेगी। फिलहाल पटना की सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक जाम है, जो रोजाना हजारों लोगों के समय और ऊर्जा की बर्बादी करता है। मेट्रो इससे निजात दिलाने में मददगार साबित होगी। तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद परिवहन उपलब्ध होने से न केवल यात्रियों का समय बचेगा बल्कि सड़कों पर वाहन दबाव घटने से प्रदूषण में भी कमी आएगी।

पटना में लंब समय से हो रही थी मेट्रो की मांग

विशेषज्ञों के अनुसार, मेट्रो जैसी सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था किसी भी शहर के विकास की पहचान होती है। यह न केवल यात्रा को सुविधाजनक बनाती है बल्कि आर्थिक गतिविधियों को भी तेज करती है। पटना में लंबे समय से मेट्रो की मांग उठती रही है और अब यह सपना हकीकत में बदलने के करीब है। कुल मिलाकर, अगर सब कुछ योजना के अनुसार रहा तो सितंबर के अंत तक राजधानी पटना में मेट्रो ट्रेनें दौड़ने लगेंगी।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

18 Aug 2025 12:34 pm

Published on:

18 Aug 2025 12:33 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Patna Metro के इंतजार की घड़ी पूरी, इसी हफ्ते होगी टेस्टिंग और फिर दौड़ने लगेगी ट्रेन

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Janmashtami 2025

Asia Cup 2025

Bihar Elections 2025

Top Categories

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.