Patna Metro के इंतजार की घड़ी पूरी, इसी हफ्ते होगी टेस्टिंग और फिर दौड़ने लगेगी ट्रेन

पटना मेट्रो का इंतजार अब खत्म होने वाला है। मेट्रो अधिकारियों का कहना है कि 20 अगस्त के बाद किसी भी दिन ट्रायल रन शुरू हो सकता है। पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PMRCL) ने पहले 15 अगस्त को ट्रायल शुरू करने की योजना बनाई थी, लेकिन डिपो में अधूरे काम की वजह से इसे टालना पड़ा। अब अंतिम तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सिस्टम टेस्टिंग के लिए तैयार है। पहला ट्रायल प्रायोरिटी कॉरिडोर पर होगा, जो मलाही पकड़ी से न्यू आईएसबीटी तक फैला है।