पटना

PM Modi Bihar Visit: वैशाली से कोडरमा तक ट्रेन, 8 परियोजनाओं का शिलान्यास, जानिए मोदी जी बिहार को क्या कुछ देंगे?

PM Modi Bihar Visit पीएम मोदी शुक्रवार को बिहार आ रहे हैं। बिहार दौरे के दौरान वे बिहार को ट्रेन से लेकर ब्रिज तक की सौगात देंगे। उनके बिहार दौरा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 21, 2025

PM Modi (Image- IANS)

PM Modi Bihar Visit: पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गयाजी से बिहारवासियों को 12,992 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अतिरिक्त पीएम मोदी धार्मिक पर्यटन को समृद्ध करने की दिशा में भी कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जिससे राज्य की संस्कृति, विरासत और पर्यटन क्षमता को नई पहचान मिलेगी। गयाजी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी पीएम मोदी शुक्रवार को हरी झंडी दिखायेंगे। इसके अतिरिक्त गंगा नदी पर देश के सबसे बड़ा सिक्स लेन पुल भी बिहार की जनता को समर्पित करेंगे।

रेलवे कनेक्टिविटी

पीएम मोदी रेल कनेक्टिविटी में सुधार के तहत वैशाली से कोडरमा तक 'बुद्ध सर्किट' की ट्रेन सेवा को भी हरी झंडी दिखायेंगे। यह वैशाली, हाजीपुर, सोनपुर, पटना, फतुहा, राजगीर, नटेश्वर, गया होते हुए कोडरमा तक चलेगी। इससे बौद्ध धर्म से जुड़ी कई महत्वपूर्ण धरोहरों को जोड़ने में मदद मिलेगी और पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी।

6 lane bridge

8 परियोजनाओं का करेंगे शिलान्यास

प्रधानमंत्री 1,257 करोड़ रुपये की 8 परियोजनाओं का शिलान्यास भी करेंगे। इन परियोजनाओं में दाउदनगर और औरंगाबाद में एसटीपी और सीवरेज नेटवर्क, बरहिया (लखीसराय) और जमुई में एसटीपी और आईएंडडी, वहीं अमृत 2.0 के तहत औरंगाबाद, बोधगया और जहानाबाद में जल आपूर्ति एवं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की परियोजनाएं शामिल हैं।

16 हजार से अधिक लाभार्थियों का गृह प्रवेश

पीएम मोदी शुक्रवार को प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत शहरी क्षेत्रों में बने 4,260 और ग्रामीण क्षेत्रों में 12,000 लाभार्थियों को उनके घर की चाबी सौपेंगे।

Bihar news

Published on:

21 Aug 2025 11:20 pm

PM Modi Bihar Visit: वैशाली से कोडरमा तक ट्रेन, 8 परियोजनाओं का शिलान्यास, जानिए मोदी जी बिहार को क्या कुछ देंगे?

