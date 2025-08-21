PM Modi Bihar Visit: वैशाली से कोडरमा तक ट्रेन, 8 परियोजनाओं का शिलान्यास, जानिए मोदी जी बिहार को क्या कुछ देंगे?

PM Modi Bihar Visit: पीएम नरेंद्र मोदी शुक्रवार को गयाजी से बिहारवासियों को 12,992 करोड़ रुपये की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। इसके अतिरिक्त पीएम मोदी धार्मिक पर्यटन को समृद्ध करने की दिशा में भी कुछ बड़ी घोषणा कर सकते हैं। जिससे राज्य की संस्कृति, विरासत और पर्यटन क्षमता को नई पहचान मिलेगी। गयाजी और दिल्ली के बीच अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन को भी पीएम मोदी शुक्रवार को हरी झंडी दिखायेंगे। इसके अतिरिक्त गंगा नदी पर देश के सबसे बड़ा सिक्स लेन पुल भी बिहार की जनता को समर्पित करेंगे।