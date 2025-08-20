Train News: बिहार में दिवाली-छठ को लेकर रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, दो महीन में चलेगी 12 हजार स्पेशल ट्रेनें

Train News दिवाली और छठ को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ी घोषणा किया है। रेल मंत्री ने बिहार को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिवाली और छठ को लेकर बिहार के लिए करीब 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगले दो महीने में ये ट्रेनें चलेंगी। इसके साथ ही बक्सर से लखीसराय के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बनाई जाएगी।