पटना

Train News: बिहार में दिवाली-छठ को लेकर रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, दो महीन में चलेगी 12 हजार स्पेशल ट्रेनें

Train News रेल मंत्री ने दीवाली और छठ को लेकर बुधवार को एक बड़ा ऐलान किया। रेल मंत्री ने कहा कि बिहार में दीवाली और छठ में लोगों को आने जाने में किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। रेलवे की ओर से 12 हजार ट्रेनें चलायी जायेगी।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 20, 2025

train news
Train (Image: Patrika)

Train News दिवाली और छठ को लेकर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक बड़ी घोषणा किया है। रेल मंत्री ने बिहार को लेकर बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि दिवाली और छठ को लेकर बिहार के लिए करीब 12 हजार स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएंगी। अगले दो महीने में ये ट्रेनें चलेंगी। इसके साथ ही बक्सर से लखीसराय के बीच तीसरी और चौथी रेल लाइन बनाई जाएगी।

रेल मंत्रालय की बड़ी घोषणाएं

लौकहा में ट्रेन धुलाई के लिए वॉशिंग पिट बनेगी

ये भी पढ़ें

EOU Raid: कौन हैं अनुभूति श्रीवास्तव? जिसके घर बार-बार हो रही छेपामारी, पहले 230%, अब 78% ज्यादा मिली अवैध संपत्ति!
पटना
EOU Raid

पटना के चारों ओर रिंग रेलवे बनेगा

सुल्तानगंज से देवघर तक नई रेल लाइन बनेगी

पूर्णिया से पटना तक एक वंदे भारत ट्रेन चलेगी

चार नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाई जाएंगी

ये भी पढ़ें

Bihar flood: नीतीश कुमार ने बाढ़ पीड़ितों के खाते में भेजे इतने हजार, ऐसे करें फटाफट चेक
पटना
Bihar flood

Bihar news

Updated on:

20 Aug 2025 10:40 pm

Published on:

20 Aug 2025 10:39 pm

Hindi News / Bihar / Patna / Train News: बिहार में दिवाली-छठ को लेकर रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, दो महीन में चलेगी 12 हजार स्पेशल ट्रेनें

