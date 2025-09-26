‘दो भाई नरेंद्र और नीतीश आपकी सेवा में…’ बिहार की महिलाओं के खाते में 10-10 हजार भेजने के बाद बोले पीएम मोदी

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी महिलाओं को संबोधित करते हुए कहा कि “पीएम मोदी का स्वागत करता हूं। 75 लाख महिलाओं को योजनाओं की राशि भेजी जाएगी। जिनका रोजगार अच्छा चलेगा, उन्हें 2 लाख रुपए तक की मदद भी दी जाएगी। बिहार में पहले की सरकार ने महिलाओं के लिए कोई खास काम नहीं किया, लेकिन NDA की सरकार ने महिला सशक्तिकरण पर लगातार ध्यान दिया है। आज हमने ‘मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना’ के तहत 10 हजार की पहली किस्त भेजी है।”