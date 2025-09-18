बिहार में SIR पर क्यों मचा बवाल? विजय सिन्हा ने कहा, घुसपैठियों को संरक्षण दे रही RJD और कांग्रेस

डिप्टी सीएम ने राजद और कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करते हुए कहा कि ये दोनों दल एसआईआर का विरोध सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अवैध घुसपैठियों को वे अपना वोट बैंक मानते हैं। सिन्हा ने तंज कसा कि राजद और कांग्रेस जैसी पार्टियां विकास के मुद्दे पर पूरी तरह खाली हो चुकी हैं। इसलिए अब वे देशविरोधी ताकतों को संरक्षण देकर राजनीति करना चाहती हैं। लेकिन बिहार की जनता इनके असली इरादों को भलीभांति समझ रही है।