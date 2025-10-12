Viral Video: 4 दिन पुरानी पटना मेट्रो बनी फिल्मी सेट, युवती ने ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में लगाए ठुमके

वायरल वीडियो में, काले और सफेद रंग की पोशाक पहने एक युवती एक फिल्मी गाने पर नाचती और रील शूट करती नजर आ रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में कौन सा गाना बज रहा है, क्योंकि वायरल वीडियो किसी और ने रिकॉर्ड किया है, जो बोल भी रहा है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति कहता है, "पटना मेट्रो बनने से ये लोग सबसे ज्यादा खुश यही लोग हैं। देखिए, ये कैसे ठुमका लगा रही हैं।" जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ देनी शुरू कर दीं।