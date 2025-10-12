Viral Video: 4 दिन पुरानी पटना मेट्रो बनी फिल्मी सेट, युवती ने ब्लैक एंड व्हाइट ड्रेस में लगाए ठुमके

पटना मेट्रो में डांस करती युवती ( फोटो- viral video)
Viral Video: बिहार की राजधानी पटना में लंबे इंतजार के बाद शुरू हुई मेट्रो सेवा को अभी महज चार दिन ही हुए हैं, लेकिन अलग-अलग कारणों से ये सोशल मीडिया पर लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले जगह-जगह गुटखा थूकने की घटनाओं ने सफाई प्रेमियों के होश उड़ा दिए थे और अब मेट्रो में डांस और रीलबाजी शुरू हो गई है।
वायरल वीडियो में, काले और सफेद रंग की पोशाक पहने एक युवती एक फिल्मी गाने पर नाचती और रील शूट करती नजर आ रही है। यह स्पष्ट नहीं है कि वीडियो में कौन सा गाना बज रहा है, क्योंकि वायरल वीडियो किसी और ने रिकॉर्ड किया है, जो बोल भी रहा है। वीडियो रिकॉर्ड करने वाला व्यक्ति कहता है, "पटना मेट्रो बनने से ये लोग सबसे ज्यादा खुश यही लोग हैं। देखिए, ये कैसे ठुमका लगा रही हैं।" जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर आया, दर्शकों ने अपनी प्रतिक्रियाएँ देनी शुरू कर दीं।
इस वायरल वीडियो पर लोगों की खूब प्रतिक्रिया भी आ रही है। हालांकि यह राय दो हिस्सों में बंट गई है। एक तरफ कुछ लोग इसे मनोरंजक और मजेदार मान रहे हैं, वहीं, दूसरी तरफ सफाई और अनुशासन को लेकर लोग नाराज हैं। उनका कहना है कि मेट्रो का उद्देश्य सार्वजनिक परिवहन है, न कि किसी का फिल्मी स्टेज या रील शूटिंग का ठिकाना। सोशल मीडिया पर लोगों ने इस तरह की गतिविधियों पर जुर्माना और कार्रवाई की मांग भी की है।
सोशल मीडिया पर यूजर अलग अलग तरह की बातें लिख रहे हैं। जैसे एक यूजर ने लिखा, “वाह, पटना मेट्रो भी अब बॉलीवुड का नया सेट बन गया।” इसी तरह किसी ने लिखा, “यात्रा के साथ मुफ्त मुजरा!” तो किसी ने कहा, “रील की बीमारी दिल्ली-मुंबई से पटना भी आ गई!” एक और व्यक्ति ने लिखा, “चार दिन पुरानी मेट्रो का ये हाल, सोचिए लोगों ने कितने सालों से इंतजार किया होगा।” इसी तरह कई और प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आई है।
पटना मेट्रो प्रशासन ने अभी तक इस वायरल वीडियो पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। गौरतलब है कि गुटखा थूकने की घटनाओं के बाद मेट्रो प्रशासन ने सफाई और जागरूकता अभियान चलाया था। लेकिन अब डांस और रीलबाजी जैसी गतिविधियों ने मेट्रो में अनुशासन की चुनौती को और बढ़ा दिया है।
बड़ी खबरेंView All
पटना
बिहार न्यूज़
ट्रेंडिंग