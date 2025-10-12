Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

जनसुराज की दूसरी लिस्ट में होंगे 100 नाम, प्रशांत किशोर इस दिन खुद करेंगे उम्मीदवारों का ऐलान

बिहार चुनाव के लिए एक ओर जहां महागठबंधन और एनडीए अभी सीट बंटवारे में फंसे हुए हैं। वहीं दूसरी तरफ जनसुराज अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी करने जा रही है। यह लिस्ट स्वयं प्रशांत किशोर 13 अक्टूबर को जारी करेंगे। 

2 min read

पटना

image

Anand Shekhar

Oct 12, 2025

prashant kishor

पत्रकारों से बात करते प्रशांत किशोर । फोटो- पत्रिका

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे की खींचतान के बीच, जनसुराज अब अपने दूसरे चरण की तैयारी में जुट गई है। 9 अक्टूबर को पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। अब मंगलवार, 3 अक्टूबर को पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद यह सूची जारी करेंगे। इस बार इस सूची में 100 नाम शामिल होंगे और इसे प्रशांत किशोर खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी करेंगे।

पहली लिस्ट से ही मचा था सियासी हंगामा

पहली जनसुराज सूची ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी थी। इस सूची में 51 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिनमें कर्पूरी ठाकुर की पोती केसी सिन्हा, भोजपुरी अभिनेता रितेश पांडे, प्रीति किन्नर और आरसीपी सिंह की बेटी जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इस सूची में किसी भी कद्दावर या स्थापित राजनीतिक हस्ती का नाम नहीं है।

तेजस्वी के गढ़ राघोपुर से शुरू किया प्रचार

प्रशांत किशोर ने शनिवार (11 अक्टूबर) को तेजस्वी यादव के गढ़ राघोपुर में अपने चुनाव अभियान की शुरुआत की। उन्होंने रुस्तमपुर चौक, कबीर चौक, पहाड़पुर और प्रखंड कार्यालय क्षेत्रों का दौरा किया और लोगों से सीधा संवाद किया। स्थानीय लोगों ने क्षेत्र की समस्याओं, खासकर गंगा दियारा क्षेत्र में साल भर रहने वाले जलभराव और बाढ़ के बारे में खुलकर बात की। लोगों ने शिकायत की कि 'यहाँ के विधायक तेजस्वी यादव कभी उनकी समस्याएं सुनने नहीं आते।'

जनता तय करेगी उम्मीदवार - प्रशांत किशोर

प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर ने मीडिया से कहा, 'हमारी पार्टी में एक ही नियम लागू है। अगर जनता चाहेगी तभी आप उम्मीदवार बनेंगे। जनता नहीं तो टिकट नहीं। इसलिए हम राघोपुर आए हैं यह देखने कि यहां की जनता किसे देखना चाहती है।' उन्होंने कहा कि पार्टी की मीटिंग में अगले दो दिनों में तय किया जाएगा कि राघोपुर से कौन प्रत्याशी होगा।

13 अक्टूबर को जारी होगी दूसरी लिस्ट

जनसुराज ने आधिकारिक घोषणा की है कि 13 अक्टूबर को दूसरी लिस्ट जारी की जाएगी, जिसमें लगभग 100 उम्मीदवारों के नाम शामिल होंगे। इस बार पार्टी उन इलाकों पर फोकस करेगी जहां जनता के बीच संगठन मजबूत हुआ है और जमीनी काम दिखा है। प्रशांत किशोर ने कहा था कि 'हमारे उम्मीदवारों में एक भी बाहुबली या धनबली नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ वही लोग होंगे जो बिहार को सुधारने की ईमानदार कोशिश कर रहे हैं।'

ये भी पढ़ें

बाढ़-मोकामा के बीच पटना-हावड़ा वंदे भारत पर फिर हुआ हमला, तेज आवाज के साथ चकनाचूर हुआ शीशा
पटना
Vande Bharat train

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

बिहार चुनाव 2025

Bihar news

Updated on:

12 Oct 2025 10:50 am

Published on:

12 Oct 2025 10:49 am

Hindi News / Bihar / Patna / जनसुराज की दूसरी लिस्ट में होंगे 100 नाम, प्रशांत किशोर इस दिन खुद करेंगे उम्मीदवारों का ऐलान

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

बिहार चुनाव 2025

बाढ़-मोकामा के बीच पटना-हावड़ा वंदे भारत पर फिर हुआ हमला, तेज आवाज के साथ चकनाचूर हुआ शीशा

Vande Bharat train
पटना

Bihar Weather: बिहार में मानसून की विदाई से पहले ठंड ने दी दस्तक, दिन में गर्मी रात में हल्की ठंड का होने लगा अहसास

Delhi Noida Gurugram Faridabad and Ghaziabad experience severe cold imd new prediction
पटना

आरजेडी विधायक का ग्रामीणों ने रास्ता रोककर मांगा 5 साल का हिसाब, विरोध कर रहे युवक को लेकर भागे नेता जी

पटना

बिहार में कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगी AIMIM, पहली लिस्ट हुई जारी

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: पूर्व सांसद अरुण कुमार की बेटे के साथ JDU में एंट्री, शामिल होने के बाद दिया ये बड़ा बयान

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.