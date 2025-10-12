जनसुराज की दूसरी लिस्ट में होंगे 100 नाम, प्रशांत किशोर इस दिन खुद करेंगे उम्मीदवारों का ऐलान

2025 के बिहार विधानसभा चुनाव से पहले, प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने अपना चुनावी अभियान तेज कर दिया है। एनडीए और महागठबंधन के बीच सीट बंटवारे की खींचतान के बीच, जनसुराज अब अपने दूसरे चरण की तैयारी में जुट गई है। 9 अक्टूबर को पार्टी ने 51 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी। अब मंगलवार, 3 अक्टूबर को पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद यह सूची जारी करेंगे। इस बार इस सूची में 100 नाम शामिल होंगे और इसे प्रशांत किशोर खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी करेंगे।