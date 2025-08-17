Patrika LogoSwitch to English

Voter Adhikar Yatra: बीजेपी नेता का तंज, कहा- लालू राज में आते तो राहुल गांधी का अपहरण हो जाता

Voter Adhikar Yatra वोटर अधिकार यात्रा पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सांसद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि लालू राज में वे अगर बिहार आते तो उनका अपहरण हो गया होता।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 17, 2025

Sanjay Jaiswal
संजय जायसवाल। फोटो- FB/ Sanjay Jaiswal

Voter Adhikar Yatra बिहार में महागठबंधन की मोटर अधिकार यात्रा पर बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष सांसद संजय जायसवाल ने तंज कसते हुए राहुल गांधी बिहार में पर्यटन यात्रा पर आए हैं। नीतीश सरकार ने पर्यटन यात्रा के क्षेत्र में बहुत काम किया है। घुम फिरकर चले जायेंगे। लालू प्रसाद के राज में आते तो राहुल गांधी का अपहरण हो जाता।

लालू राज में आते तो अपहरण हो जाता

बिहार में एसआईआर और 65 लाख लोगों के वोटर लिस्ट से नाम कटने के खिलाफ महागठबंधन की ओर से सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू की गई। इस दौरान राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और बीजेपी पर जमकर प्रहार किया। रविवार को बीजेपी सासंद संजय जायसवाल ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि बिहार अब सुरक्षित हो गया है। बिहार में वे अच्छे से यात्रा कर सकते हैं। उन्होंने आगे कहा कि लालू के राज में बिहार आते तो उनका अपहरण हो जाता।

बिहार में एनडीए की बनेगी सरकार

राहुल गांधी और कांग्रेस के सक्रिय होने पर उन्होंने कहा कि इसका कोई लाभ महागठबंधन या कांग्रेस को लाभ नहीं होने वाला है। बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। देश के विकास में बिहार की बड़ी हिस्सेदारी होगी।

राहुल गांधी ने बीजेपी पर बोला हमला

सासाराम में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी वोट चोरी कर के सरकार बना रही है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में एसआईआर के जरिए जो वोट की चोरी हो रही है,वो पूरे देश को दिखायेंगे। चुनाव आयोग की मदद से बिहार में बीजेपी वोट चोरी करना चाह रही है। लेकिन, हम आपके सहयोग से बिहार में बीजेपी को ऐसा नहीं करने देंगे। बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। गरीबों, कमजोर वर्ग के लोगों के पास सिर्फ वोट है। इसलिए हम वोट चोरी करने नहीं देंगे।

