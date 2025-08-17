Voter Adhikar Yatra: बीजेपी नेता का तंज, कहा- लालू राज में आते तो राहुल गांधी का अपहरण हो जाता

सासाराम में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी बीजेपी पर जमकर हमला बोला था। उन्होंने कहा था कि बीजेपी वोट चोरी कर के सरकार बना रही है। उन्होंने आगे कहा कि बिहार में एसआईआर के जरिए जो वोट की चोरी हो रही है,वो पूरे देश को दिखायेंगे। चुनाव आयोग की मदद से बिहार में बीजेपी वोट चोरी करना चाह रही है। लेकिन, हम आपके सहयोग से बिहार में बीजेपी को ऐसा नहीं करने देंगे। बिहार की जनता चोरी नहीं करने देगी। गरीबों, कमजोर वर्ग के लोगों के पास सिर्फ वोट है। इसलिए हम वोट चोरी करने नहीं देंगे।