Voter Adhikar Yatra: तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर तंज, कहा आयोग आपके वोट की चोरी नहीं, डकैती कर रहा

तेजस्वी यादव ने सासाराम में सभा को संबोधित करते हुए एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं कि वोट का राज का मतलब छोट राज। लेकिन, उनको यह नहीं पता है कि बाबा साहेब ने हमें यह अधिकार संविधान में दिया है। हम अपना अधिकार को लेकर रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर वोट का अधिकार "छोट" अर्थात वंचित, उपेक्षित, ग़रीब, दलित, पिछड़ा... के हाथ से छिन जाएगा, तो "छोट" जो आज हाशिए पर खड़ा है, वह हाशिए से भी बाहर हो जाएगा!। बीजेपी चुनाव आयोग के तथाकथित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के नाम पर "छोट" के वोट पर चोट करना बंद करे। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा!। तेजस्वी यादव बीजेपी हमला जारी रखते हुए कहा कि जो काम बीजेपी अपने नहीं कर पा रही है वो काम अब वे लोग चुनाव आयोग से करवा रही हैं।