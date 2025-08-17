Patrika LogoSwitch to English

पटना

Voter Adhikar Yatra: तेजस्वी यादव का चुनाव आयोग पर तंज, कहा आयोग आपके वोट की चोरी नहीं, डकैती कर रहा

Voter Adhikar Yatra वोटर अधिकार रैली में पीएम मोदी पर तंज कसते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि मोदी जी बिहारियों को चूना लगाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन, मोदी जी को यह नहीं पता है कि ये बिहार है। यहां पर चूना खैनी के साथ रगड़ दिया जाता है...'

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 17, 2025

राजद नेता तेजस्वी यादव

Voter Adhikar Yatra आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सासाराम में चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि आयोग बिहार में एसआईआर के माध्यम से वोट की चोरी नहीं बल्कि डकैती कर रहा है। पीएम मोदी चुनाव आयोग के माध्यम सेबिहारियों को चूना लगाना चाहते हैं। लेकिन, उनको पता नहीं है यह बिहार है, यहां चूना खैनी के साथ रगड़ दिया जाता है। बिहारी भले ही गरीब हैं, लेकिन यहां का बच्चा-बच्चा तीखी मिर्ची वाला काम करते हैं। हम बेइमानी नहीं होने देगे।

20 साल नीतीश को, 11 साल मोदी को देखा

तेजस्वी यादव ने नीतीश सरकार पर निशाना साधाते हुए कहा कि बिहार सरकार के योजनाओं की कमी हो गई है। इसके कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर उनकी योजनाओं की नकल कर रहे हैं। तेजस्वी ने कहा, हमने कहा “1500 रुपये पेंशन देंगे, सरकार ने 1100 बढ़ा दी। डोमिसाइल, फ्री बिजली, एग्जाम फॉर्म फ्री जैसी घोषणाओं की भी नीतीश सरकार ने चोरी कर ली है। इस सराकर के पास अपनी कोई योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि 20 साल नीतीश को, 11 साल मोदी को देख लिया, अब खटारा सरकार को बदलने का काम करना है।

वोट का राज मतलब छोट का राज

तेजस्वी यादव ने सासाराम में सभा को संबोधित करते हुए एनडीए पर तंज कसते हुए कहा कि ये लोग कहते हैं कि वोट का राज का मतलब छोट राज। लेकिन, उनको यह नहीं पता है कि बाबा साहेब ने हमें यह अधिकार संविधान में दिया है। हम अपना अधिकार को लेकर रहेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अगर वोट का अधिकार "छोट" अर्थात वंचित, उपेक्षित, ग़रीब, दलित, पिछड़ा... के हाथ से छिन जाएगा, तो "छोट" जो आज हाशिए पर खड़ा है, वह हाशिए से भी बाहर हो जाएगा!। बीजेपी चुनाव आयोग के तथाकथित विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के नाम पर "छोट" के वोट पर चोट करना बंद करे। यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा!। तेजस्वी यादव बीजेपी हमला जारी रखते हुए कहा कि जो काम बीजेपी अपने नहीं कर पा रही है वो काम अब वे लोग चुनाव आयोग से करवा रही हैं।

राहुल को बताया बड़ा भाई बताया

तेजस्वी यादव ने अपने भाषण में मल्लिकार्जुन खरगे को अपना अभिभावक और राहुल गांधी को बड़ा भाई बताया। उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की नाक में दम कर दिया है। वोटर अधिकार यात्रा के लिए आए विपक्ष के सभी नेताओं को इस यात्रा निकालने पर धन्यवाद दिया।

