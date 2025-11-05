देसी कट्टा, राइफल और कारतूस… मतदान से 24 घंटे पहले पटना में हथियारों का जखीरा बरामद, 26 लाख कैश भी जब्त

Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के मतदान से ठीक 24 घंटे पहले पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की तैयारी में जुटी पुलिस ने पश्चिमी पटना क्षेत्र में व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आठ अवैध हथियार, 33 जिंदा कारतूस और 26 लाख रुपये नगद बरामद किए हैं। साथ ही इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का मानना है कि बरामद हथियार और नगद का उपयोग चुनाव प्रभावित करने और स्थानीय आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा सकता था।