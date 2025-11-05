Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

पटना

देसी कट्टा, राइफल और कारतूस… मतदान से 24 घंटे पहले पटना में हथियारों का जखीरा बरामद, 26 लाख कैश भी जब्त

Bihar Election: पटना पुलिस ने मतदान से एक दिन पहले बड़ी कार्रवाई की है। पुलिस ने दानापुर और बिहटा इलाके में छापेमारी कर बड़ी मात्रा में हथियार और कैश जब्त किया है। 

2 min read
Google source verification

पटना

image

Anand Shekhar

Nov 05, 2025

bihar election| पटना पुलिस

बरामद हथियार और कैश के साथ पटना पुलिस (फ़ोटो-पत्रिका)

Bihar Election:बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के प्रथम चरण के मतदान से ठीक 24 घंटे पहले पटना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई की है। चुनाव को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने की तैयारी में जुटी पुलिस ने पश्चिमी पटना क्षेत्र में व्यापक छापेमारी अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आठ अवैध हथियार, 33 जिंदा कारतूस और 26 लाख रुपये नगद बरामद किए हैं। साथ ही इस मामले में पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस का मानना है कि बरामद हथियार और नगद का उपयोग चुनाव प्रभावित करने और स्थानीय आपराधिक गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा सकता था।

चुनाव से पहले ऑपरेशन ‘जखीरा’

प्रथम चरण के मतदान 6 नवंबर को होने वाले हैं। इसके मद्देनज़र पटना पुलिस ने कुछ दिन पहले ही ऑपरेशन ‘जखीरा’ नामक विशेष अभियान की शुरुआत की थी। इस अभियान का उद्देश्य हथियारों की अवैध तस्करी, आपराधिक गिरोहों की गतिविधियों और चुनाव के दौरान होने वाली संभावित वारदातों को रोकना है। सिटी एसपी पश्चिम भानु प्रताप सिंह ने बताया कि गुप्त सूचना के आधार पर दानापुर, बिहटा और रूपसपुर थाना क्षेत्रों में पुलिस टीमों ने देर रात छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से पांच लोगों को गिरफ्तार किया।

दानापुर से गिरफ्तार हुआ मुख्य आरोपी

दानापुर से गिरफ्तार सिद्धार्थ कुमार नाम के आरोपी के बारे में पुलिस ने बताया कि वह हत्या की साजिश रचने में शामिल था। उसकी गिरफ्तारी गुप्त सूचना पर की गई। उसके पास से एक देसी कट्टा और एक कारतूस बरामद हुआ है। पुलिस का दावा है कि सिद्धार्थ का नाम पहले से कई आपराधिक मामलों में दर्ज है और वह स्थानीय अपराधियों के नेटवर्क से जुड़ा हुआ है।

बिहटा और रूपसपुर से चार अन्य गिरफ्तार

इसी क्रम में पुलिस ने बिहटा से बृज कुमार, ललन मोहन राय, इंद्रजीत कुमार और रूपसपुर से मनोज रजक को दबोच लिया। इन चारों के पास से पुलिस ने देसी कट्टा, पिस्टल, राइफल, दुनाली बंदूक, 33 जिंदा कारतूस और 26 लाख रुपये कैश बरामद किए हैं। पुलिस का कहना है कि इन हथियारों और नकदी का उपयोग वोटरों को धमकाने, खरीद-फरोख्त या स्थानीय स्तर पर दहशत फैलाने के लिए किया जा सकता था।

चुनाव आदर्श आचार संहिता के तहत सख़्ती

सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह ने स्पष्ट किया कि पुलिस की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि हर मतदाता बिना डर और दबाव के अपना वोट डाल सके। इसके लिए संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी, रूट मार्च, संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान और अवैध हथियारों पर कड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। उन्होंने कहा, “हमारी कोशिश है कि कोई भी अपराधी या गिरोह चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित न कर सके। इसी लक्ष्य के तहत ऑपरेशन ‘जखीरा’ आगे भी जारी रहेगा।”

ये भी पढ़ें

अनंत सिंह से रीतलाल यादव तक… बिहार के 6 नेता जो सलाखों के पीछे से लड़ रहे विधानसभा की जंग
पटना
रीतलाल यादव और अनंत सिंह

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Bihar news

Updated on:

05 Nov 2025 03:47 pm

Published on:

05 Nov 2025 03:46 pm

Hindi News / Bihar / Patna / देसी कट्टा, राइफल और कारतूस… मतदान से 24 घंटे पहले पटना में हथियारों का जखीरा बरामद, 26 लाख कैश भी जब्त

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

पटना

बिहार न्यूज़

ट्रेंडिंग

राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग ने दिया जवाब, कहा- जिनको वे BJP का वोटर बता रहे हैं, असल में उन्होंने कांग्रेस को…

राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: ललन सिंह ने FIR दर्ज होने पर दी प्रतिक्रिया, कहा- चुनाव आयोग का…

ललन सिंह ने FIR दर्ज होने पर दी प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय

Bihar Election 2025: दूसरे चरण के 32% उम्मीदवार क्रिमिनल बैकग्राउंड वाले, जानिए किस पार्टी में सबसे अधिक दागी

Bihar Election 2025
पटना

Bihar Election 2025: कल EVM में कैद हो जाएगी 14 मंत्रियों की किस्मत, काउंटडाउन शुरू होते ही तेज हुई धुकधुकी

राष्ट्रीय

बिहार चुनाव 2025: मनोज झा ने 1952 की चर्चा कर कहा यह चुनाव बदलाव का है? पढ़िए क्यों कहा प्रधानमंत्री जी थोड़ी तो मर्यादा रखिए…

RJD Leader Manoj Jha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.