पश्चिम बंगाल: बर्धमान में ट्रक और बस में टक्कर, बिहार के10 यात्रियों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी

Bus Accident: पश्चिम बंगाल में हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। जबकि 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। यह घटना पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले की है। 15 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 10 तीर्थ यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई है और 30 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे में शिकार यात्री बिहार के बताए जा रहे हैं। हादसा की सूचना मिलने पर पुलिस को इसकी तत्काल सूचना दी गई है। इसके बाद आनन-फानन में राहत बचाव कार्य शुरू किया। जख्मी यात्रियों को एंबुलेंस की मदद से बर्धमान मेडिकल कॉलेज और अन्य नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया ।