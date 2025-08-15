Patrika LogoSwitch to English

पटना

पश्चिम बंगाल: बर्धमान में ट्रक और बस में टक्कर, बिहार के10 यात्रियों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी

Bus Accident बिहार के 10 यात्रियों की पश्चिम बंगाल के बर्धमान में हुए सड़क हादसे में मौत हो गई। जबकि 30 से ज्यादा लोग जख्मी हैं। गंगा सागर में स्नान कर ये सभी लोग बिहार लौट रहे थे।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Aug 15, 2025

udaipur bus accident
हादसे के बाद क्षतिग्रस्त बस। फोटो- पत्रिका

Bus Accident: पश्चिम बंगाल में हुए सड़क हादसे में 10 लोगों की मौत हो गई। जबकि 30 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। यह घटना पश्चिम बंगाल के बर्धमान जिले की है। 15 अगस्त की सुबह करीब 7 बजे भीषण सड़क हादसा हुआ। स्थानीय लोगों के अनुसार बस और ट्रक की जोरदार टक्कर में 10 तीर्थ यात्रियों की दर्दनाक मौत हुई है और 30 से ज्यादा यात्री जख्मी हो गए। स्थानीय लोगों के अनुसार हादसे में शिकार यात्री बिहार के बताए जा रहे हैं। हादसा की सूचना मिलने पर पुलिस को इसकी तत्काल सूचना दी गई है। इसके बाद आनन-फानन में राहत बचाव कार्य शुरू किया। जख्मी यात्रियों को एंबुलेंस की मदद से बर्धमान मेडिकल कॉलेज और अन्य नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया ।

खड़े ट्रक से बस टकराई

घटना के संबंध में स्थानीय लोगों ने बताया कि बस में 5 बच्चे समेत 45 यात्री सवार थे। सभी लोग बिहार से गंगासागर स्नान करने गए थे। गंगा स्नान कर वापस ये लोग बस से बिहार वापस लौट रहे थे। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 19 पर फागुपुर के पास बस खड़े ट्रक से बस जाकर टकरा गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि बस का अगला हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। इसमें कई यात्री अंदर फंस गए। इस हादसे में मरने वाले 10 यात्री बिहार के बताए जा रहे हैं। मृतकों में 2 महिला और 8 पुरूष शामिल हैं। हालांकि, स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाई और राहत बचाव कार्य तुरंत ही शुरू कर दिया।

मौके पर पहुंचे पुलिस और अधिकारी

बस को ट्रक से क्रेन की मदद से अलग किया गया। इसके बाद किसी तरह कड़ी मशक्कत के बाद फंसे हुए यात्रियों को बाहर निकाला गया। प्रशासन का कहना है कि इस हादसे का मुख्य कारण सड़क पर ट्रक का बिना चेतावनी का खड़ा होना और बस की तेज रफ्तार इस भीषण दुर्घटना की बड़ी वजह है। इस घटना को लेकर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। इसके साथ ही सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाला जा रहा।

Updated on:

15 Aug 2025 12:55 pm

Published on:

15 Aug 2025 12:48 pm

Hindi News / Bihar / Patna / पश्चिम बंगाल: बर्धमान में ट्रक और बस में टक्कर, बिहार के10 यात्रियों की मौत, 30 से ज्यादा जख्मी

