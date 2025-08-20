मोदी-नीतीश-लालू की किस्मत चमकाने वाले पीके इस चुनाव में बन पाएंगे किंगमेकर?

प्रशांत किशोर की पहचान एक इलेक्शन स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर तब बनी जब उन्होंने 2014 लोकसभा चुनावों में बीजेपी और नरेंद्र मोदी के लिए चुनावी मैनेजमेंट संभाला। ‘चाय पर चर्चा’, 3D रैली, ‘मंथन’, ‘रन फॉर यूनिटी’ और आक्रामक सोशल मीडिया कैंपेन ने मोदी को राष्ट्रीय राजनीति के केंद्र में खड़ा कर दिया। उस लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 282 सीटें जीतकर पूर्ण बहुमत हासिल किया और एनडीए ने कुल 336 सीटों पर कब्जा किया। यही वह चुनाव था जिसने प्रशांत किशोर को राष्ट्रीय स्तर पर एक स्थापित चुनावी रणनीतिकार बना दिया।