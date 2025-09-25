बिहार की 70 लाख महिलाओं के खाते में कल आएंगे 10-10 हजार, भाजपा ने कहा- कांग्रेस-राजद को ये करने के लिए सोचना पड़ेगा 10 साल

सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि कल बिहार के 70 लाख परिवारों की महिलाओं के बैंक खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। इसके अलावा, भविष्य में हर परिवार को 2,00,000 रुपये तक का लाभ भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं के लिए यह कदम उठाया गया है। विपक्ष को इसके बराबर काम करने के लिए 10 साल सोचना पड़ेगा।