बिहार की 70 लाख महिलाओं के खाते में कल आएंगे 10-10 हजार, भाजपा ने कहा- कांग्रेस-राजद को ये करने के लिए सोचना पड़ेगा 10 साल

पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर गुरुवार को पटना स्थित बिहार भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित समारोह में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप जायसवाल और भाजपा सांसद संजय जायसवाल समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस अवसर पर भाजपा ने बिहार की महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं और कांग्रेस-राजद पर जमकर तंज कसा।
सांसद संजय जायसवाल ने कहा कि कल बिहार के 70 लाख परिवारों की महिलाओं के बैंक खाते में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत 10,000 रुपये की राशि जमा की जाएगी। इसके अलावा, भविष्य में हर परिवार को 2,00,000 रुपये तक का लाभ भी दिया जाएगा। उन्होंने कहा, “नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में महिलाओं के लिए यह कदम उठाया गया है। विपक्ष को इसके बराबर काम करने के लिए 10 साल सोचना पड़ेगा।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय की विचारधारा का स्मरण करते हुए कहा कि उन्होंने समाज के हर वर्ग को जोड़ने का काम किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस चुनाव के समय झूठे वादे करती है और विकास के कामों का लाभ लेने के बजाय भ्रम फैलाती है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा, “70-80 साल में अति पिछड़े समाज की ओर कांग्रेस ने ध्यान नहीं दिया, और अब भी उनकी सोच में बदलाव नहीं है।”
संजय जायसवाल ने कांग्रेस की CWC बैठक पर भी हमला किया और कहा कि यह सिर्फ भ्रम फैलाने के लिए आयोजित की गई थी। उन्होंने कहा, “कांग्रेस को यह समझना चाहिए कि बिहार में विकास कैसे हुआ है। हमारे कार्यकाल में योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचा है।”
दिलीप जायसवाल ने बीजेपी की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि विपक्षी दलों को महिलाओं और अति पिछड़े समाज के लिए यह काम करने में लंबा समय लगेगा। उन्होंने तेजस्वी प्रसाद यादव के महिला संवाद पर तंज करते हुए कहा, “बीजेपी और मोदी-नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए जो काम किया है, विपक्ष उसे करने के लिए 10 साल सोचेगा।”
समारोह में दोनों नेताओं ने जोर देकर कहा कि बीजेपी का उद्देश्य समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्य धारा में लाना है और महिलाओं के सशक्तिकरण को सुनिश्चित करना है।