रहें सतर्क! बिहार में फिर से बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट, कई जिलों में खतरे की घंटी

यह तात्कालिक येलो अलर्ट आज दोपहर 12:25 बजे जारी हुआ जो अगले तीन घंटों तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और बांका जिलों के लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मौसम विभाग समय-समय पर समीक्षा कर अपनी वेबसाइट व सोशल मीडिया पर नए अपडेट भी साझा करता रहेगा। बिहार के निवासियों से अपील है कि वे मौसम से जुड़ी हर सूचना के लिए सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। मौसम विभाग के मुताबिक, थोड़ी सी सावधानी से बड़ा खतरा टाला जा सकता है।