पटना

रहें सतर्क! बिहार में फिर से बारिश और वज्रपात का येलो अलर्ट, कई जिलों में खतरे की घंटी

बिहार के नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और बांका समेत कई जिलों में अगले तीन घंटों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने भारी बारिश और वज्रपात की आशंका के चलते सावधानी बरतने की सलाह दी है।

पटना

Rajesh Kumar Ojha

Sep 25, 2025

Monsoon Rain
मानसून की बारिश (फोटो-पत्रिका)

बिहार में मौसम ने एक बार फिर करवट ली है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, पटना (IMD Patna) ने राज्य के कई जिलों में अगले कुछ घंटों तक हल्की से मध्यम बारिश और वज्रपात (आकाशीय बिजली) की संभावना को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग द्वारा जारी तात्कालिक चेतावनी के अनुसार, नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और बांका जिले के कुछ हिस्से अगले एक से तीन घंटे के भीतर तेज गर्जना, चमक और बारिश की चपेट में आ सकते हैं।

किन जिलों में है खतरा?

IMD की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक राज्य के दक्षिणी-पूर्वी हिस्सों के नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और बांका जिलों में वज्रपात के साथ हल्की से मध्यम बारिश का खतरा अधिक है। इन क्षेत्रों के ग्रामीण इलाकों एवं कस्बों में भी मौसम का मिजाज अचानक बदल सकता है और लोग तेज़ बिजली चमकने के साथ गरजदार बादलों व बारिश का सामना कर सकते हैं।

मौसम विभाग की अपील और दिशा-निर्देश

मौसम विभाग ने जारी अलर्ट में आम नागरिकों, किसानों और स्कूल-कॉलेज जाने वाले बच्चों के लिए खास हिदायतें दी हैं। विभाग ने कहा कि मौसम खराब होते ही खुले मैदान, खेत, पेड़ के नीचे या ऊँचे टावर-खंभे के आस-पास न रहें। यदि आप बाहर हैं और बिजली चमकते या गरजते देख-सुनें तो तुरंत पक्के घर में शरण लें। किसान अपने मवेशियों को भी खुले स्थानों से हटा लें और बच्चों को जल्दी-जल्दी घर पहुंचा लें।

आम जनता को सलाह दी गई है कि ताज़ा जानकारी के लिए मौसम विभाग की वेबसाइट https://mausam.imd.gov.in/patna या फिर फेसबुक और ट्विटर हैंडल्स https://twitter.com/imd_patna आदि पर नजर बनाए रखें और जिला प्रशासन द्वारा दिए जाने वाले निर्देशों को जरूर मानें।

पिछले दिनों भी गिर चुकी है बिजली

हाल के दिनों में बिहार के विभिन्न जिलों में वज्रपात की वजह से कई लोगों की जान जा चुकी है और दर्जनों घायल हुए हैं। ऐसे में बार-बार पड़ने वाले मौसम के अलर्ट को नजरअंदाज करना बड़ा जोखिम साबित हो सकता है। विभाग का कहना है कि सावधानी जरूरी है, क्योंकि आंधी-तूफान के साथ वज्रपात अप्रत्याशित नुकसान पहुँचा सकते हैं।

कब तक रहेगा अलर्ट का असर?

यह तात्कालिक येलो अलर्ट आज दोपहर 12:25 बजे जारी हुआ जो अगले तीन घंटों तक प्रभावी रहेगा। इस दौरान नवादा, शेखपुरा, लखीसराय, जमुई और बांका जिलों के लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की आवश्यकता है। मौसम विभाग समय-समय पर समीक्षा कर अपनी वेबसाइट व सोशल मीडिया पर नए अपडेट भी साझा करता रहेगा। बिहार के निवासियों से अपील है कि वे मौसम से जुड़ी हर सूचना के लिए सतर्क रहें, अफवाहों से बचें और स्वयं तथा अपने परिवार के सदस्यों की सुरक्षा को प्राथमिकता दें। मौसम विभाग के मुताबिक, थोड़ी सी सावधानी से बड़ा खतरा टाला जा सकता है।

पटना

Updated on:

25 Sept 2025 01:14 pm

Published on:

25 Sept 2025 01:13 pm

