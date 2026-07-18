Water Research: पानी में मौजूद नैनोप्लास्टिक कैसे बढ़ा रहे ‘सुपरबग’ का खतरा, वॉटर फिल्टर भी फेल!

रिसर्च के मुताबिक यदि पानी की पाइपलाइनों के अंदर नैनोप्लास्टिक मौजूद है, तो वहां ऐसी जिद्दी जैवपरत जम जाएगी जिसे हटाना लगभग नामुमकिन होगा। यह स्थिति जल वितरण नेटवर्क (Water Distribution Networks) को हमेशा के लिए दूषित कर सकती है। रोगाणुरोधी प्रतिरोध (AMR) आज के समय में चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। जब बैक्टीरिया पर एंटीबायोटिक दवाओं या कीटाणुनाशकों का असर होना बंद हो जाता है, तो उन्हें 'सुपरबग' कहा जाता है। अगर हमारे पीने के पानी की प्रणालियां ही इन सुपरबग्स के पनपने का जरिया बन गईं, तो भविष्य में सामान्य संक्रमणों का इलाज करना भी असंभव हो जाएगा।