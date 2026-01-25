Pollution death in India: प्रदूषण से हर साल 17 लाख लोगों की होती है मौत, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने में प्रदूषण सबसे बड़ी बाधा, जानिए कैसे?

देश के प्रमुख पर्यावरणविद् विमलेंदु झा का कहना है कि गीता गोपीनाथ की चिंता वाजिब है। उनकी बातों का मर्म समझने की जरूरत है कि देश के ऐसे आर्थिक विकास का क्या फायदा कि जहां वायु प्रदूषण जैसी समस्या से करीब 18 फीसदी मौतें हो जाती हों। भारत तब तक सफल और विकसित देश कैसे बन सकता है जबतक कि आम लोगों को स्वच्छ वायु और साफ पानी ना मुहैया है। उन्होंने कहा कि देश में वायु प्रदूषण एक जटिल समस्या बन चुकी है। वायु प्रदूषण से लोग लगभग पूरे साल ही जूझते ही रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आगामी बजट में भारत सरकार इसपर ध्यान देगी।