CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले से 42 जांबाज युवाओं का अग्निवीर में चयन,मेहनत लाई रंग, युवाओं के लिए बने प्रेरणा

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के 42 युवाओं ने भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अग्निवीर का मौका हासिल किया है। यह चयन उन युवाओं की कठिन तैयारी और समर्पण का परिणाम है जिन्होंने सेना द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) तथा आगे की शारीरिक व मेडिकल परीक्षण जैसी चुनौतियों को पार करते हुए सेना की सेवा में शामिल होने का रास्ता खुलवाया। चयनित युवाओं की इस उपलब्धि से जिले में खुशी और गर्व का माहौल है, साथ ही इससे अन्य युवाओं को भी रक्षा सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरणा मिली है।
भारतीय सेना की महत्वाकांक्षी अग्निवीर भर्ती योजना के अंतर्गत बेमेतरा में कार्यक्रम के अंत में उपस्थित जनसमुदाय ने सभी अग्निवीरों के सफल, सुरक्षित और गौरवपूर्ण सैन्य सेवा की कामना करते हुए उन्हें भावभीनी विदाई दी। चयनित 42 युवाओं को आज देश सेवा के लिए उत्साह, गर्व और राष्ट्रभक्ति के माहौल में रवाना किया गया।
इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों, नगरवासियों, समाजसेवियों एवं चयनित युवाओं के परिजन बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। कार्यक्रम स्थल पर सभी चयनित युवाओं का पुष्पमालाओं से आत्मीय स्वागत। बामाल किया गया।
ढोल-नगाड़ों और भारत माता की जय के नारों के बीच युवाओं को विदाई दी गई, जिससे वातावरण देशभक्ति से सराबोर हो गया। परिजनों की आंखों में गर्व और उत्साह साफ झलक रहा था। इस अवसर पर नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा सहित अन्य जनप्रतिनिधि, नागरिक एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। सभी ने चयनित युवाओं को मिठाई खिलाकर एवं शुभकामनाएं देकर उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
अग्निवीर योजना से राष्ट्रभक्ति जैसे मूल्यों को आत्मसात करेंगे युवा
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि भारतीय सेना में सेवा का अवसर हर युवा के जीवन का गौरवपूर्ण क्षण होता है। अग्निवीर योजना के माध्यम से युवा न केवल सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, बल्कि अनुशासन, नेतृत्व क्षमता, आत्मनिर्भरता और राष्ट्रभक्ति जैसे मूल्यों को भी आत्मसात करेंगे। यह योजना युवाओं के सर्वांगीण विकास के साथ– साथ देश की सुरक्षा को और मजबूत करने में अहम भूमिका निभा रही है।
भारतीय सेना में युवाओं का चयन जिले के लिए गर्व की बात
नगर पालिका अध्यक्ष विजय सिन्हा ने चयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि बेमेतरा जिले के 42 युवाओं का भारतीय सेना के लिए चयन होना पूरे जिले के लिए गर्व और सम्मान की बात है। उन्होंने कहा कि ये युवा न केवल रोशन करेंगे। उन्होंने सभी अग्निवीरों के उज्वल भविष्य, सफल प्रशिक्षण और राष्ट्र अपने परिवार, बल्कि पूरे जिले का नाम सेवा में उत्कृष्ट योगदान की कामना की।
चयनित युवाओं ने बताया
रोज़ सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाया करते है। इन सभी युवाओ के ज्यादातर किसान है। पिता किसान और माता भी यही काम करती है।
तैयारी की शुरुआत
मोबाइल नेटवर्क कमजोर था, फिर भी रवि रात को छत पर चढ़कर ऑनलाइन फॉर्म भरा।
सुबह 5 बजे तालाब की मेड़ पर दौड़,
पत्थरों से डंड-बैठक,
और स्कूल के मैदान में पुश-अप्स—
कोई जिम नहीं, सिर्फ़ जज़्बा।
परीक्षा और परीक्षा की घड़ी
लिखित परीक्षा में गणित ने डराया, लेकिन रवि ने हार नहीं मानी।
PET के दिन जब 1600 मीटर की दौड़ शुरू हुई, आख़िरी 200 मीटर में पैर जवाब देने लगे—
तभी उसे माँ के शब्द याद आए:
“थकना मना है बेटा, तू सिर्फ़ अपने लिए नहीं दौड़ रहा।”
उसने पूरी ताक़त लगा दी।
मेडिकल और इंतज़ार
मेडिकल क्लियर हुआ।
फिर आया सबसे मुश्किल वक्त—रिज़ल्ट का इंतज़ार।
एक दिन मोबाइल पर मैसेज आया…
“Congratulations! You are selected as Agniveer.”
गाँव का गर्व
पूरा गाँव ढोल-नगाड़ों के साथ जमा हुआ।
पिता की आँखों में आँसू थे, माँ ने तिलक लगाया।
रवि बोला—
युवाओं ने बताया अग्निवीर भर्ती की तैयारी कैसे करें
42 जाबाज़ युवाओं का सेना में चयन होने के बाद पूरे देश के युवाओं के लिए प्रेरणा बन गई है। गांव के युवाओं ने बताया कि भारतीय सेना में अग्निवीर बनने के लिए शारीरिक, मानसिक और शैक्षणिक तीनों स्तर पर मजबूत तैयारी जरूरी होती है। सही योजना और अनुशासन से सफलता पाना आसान हो सकता है।
लिखित परीक्षा (CEE) की तैयारी
सिलेबस को अच्छी तरह समझें – सामान्य ज्ञान, गणित, विज्ञान और रीजनिंग पर खास ध्यान दें।
रोज़ाना पढ़ाई की दिनचर्या बनाएं – कम से कम 3–4 घंटे नियमित अध्ययन करें।
पिछले वर्षों के प्रश्नपत्र हल करें – इससे पैटर्न समझ में आता है।
मॉक टेस्ट दें – समय प्रबंधन और आत्मविश्वास बढ़ता है।
शारीरिक तैयारी
अग्निवीर भर्ती में फिजिकल बहुत अहम है।
रोज़ सुबह दौड़ का अभ्यास करें (1600 मीटर रन पर फोकस)।
पुश-अप, चिन-अप, सिट-अप नियमित करें।
लंबी कूद और ऊँची कूद का अभ्यास करें।
नशा, जंक फूड और आलस्य से दूर रहें।
मेडिकल फिटनेस
आंखों, वजन और ऊँचाई के मानकों पर ध्यान दें।
समय पर इलाज कराएं, छोटी-छोटी बीमारियों को नजरअंदाज न करें।
पर्याप्त नींद और संतुलित आहार लें।
मानसिक तैयारी और अनुशासन
रोज़ाना जल्दी उठने की आदत डालें।
अनुशासन, धैर्य और सकारात्मक सोच बनाए रखें।
सेना से जुड़ी जानकारी और मोटिवेशनल स्टोरी पढ़ें।
सही मार्गदर्शन लें
अनुभवी कोच या चयनित सैनिकों से मार्गदर्शन लें।
फर्जी कोचिंग और अफवाहों से बचें।
केवल आधिकारिक वेबसाइट और नोटिफिकेशन पर भरोसा करें।
