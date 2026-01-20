CG News: छत्तीसगढ़ के इस जिले से 42 जांबाज युवाओं का अग्निवीर में चयन,मेहनत लाई रंग, युवाओं के लिए बने प्रेरणा

बेमेतरा। छत्तीसगढ़ के 42 युवाओं ने भारतीय सेना की अग्निवीर भर्ती परीक्षा में सफलता प्राप्त कर अग्निवीर का मौका हासिल किया है। यह चयन उन युवाओं की कठिन तैयारी और समर्पण का परिणाम है जिन्होंने सेना द्वारा आयोजित कॉमन एंट्रेंस एग्जाम (CEE) तथा आगे की शारीरिक व मेडिकल परीक्षण जैसी चुनौतियों को पार करते हुए सेना की सेवा में शामिल होने का रास्ता खुलवाया। चयनित युवाओं की इस उपलब्धि से जिले में खुशी और गर्व का माहौल है, साथ ही इससे अन्य युवाओं को भी रक्षा सेवा में शामिल होने के लिए प्रेरणा मिली है।

