Road Accident Death India : देश में हर रोज 500 से ज्यादा लोगों की सड़क हादसों में हो जाती है मौत, क्या V2V सुरक्षा तकनीक से दुघर्टनाओं में आएगी कमी?

हेलमेट पहनने की आदत कैसे डल सकती है? इस सवाल के जवाब में राघवेंद्र कहते हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट से 4 वर्ष के बच्चों के लिए हेलमेट पहनना जरूरी इसलिए करवाया ताकि स्कूल जाने के लिए यूनीफॉर्म, जूते, बेल्ट और टाई की तरह सड़क पर आते ही हेलमेट पहनना लोगों को जरूरी लगे। उन्होंने कहा कि बच्चों को साइकिल के साथ हेलमेट भी खरीद कर दें। मां-बाप अपने बच्चों को साइकिल चलाते समय हेलमेट पहनना सुनिश्चित करे ताकि बाइक चलाने की उम्र आते-आते वह खुद ही हेलमेट पहनने को अनिवार्य समझने लग जाएं। जबतक बच्चों में खुद की सुरक्षा का बीज नहीं डलेगा, तब तक इस दिशा में हम विकास नहीं कर पाएंगे।