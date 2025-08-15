Explainer: ट्रंप-पुतिन की मुलाकात का भारत, रूस और यूक्रेन पर क्या पड़ेगा असर ? 10 पहलुओं से समझें पूरा मामला

Alaska Summit Impact: 15 अगस्त 2025 को अमेरिका के अलास्का स्थित जॉइंट बेस एल्मेंडॉर्फ–रिचर्डसन (Joint Base Elmendorf–Richardson) में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ( Donald Trump) और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ( Putin) के बीच एक बड़ी बैठक हुई। यह मीटिंग (Trump Putin Meeting)ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं की पहली आमने-सामने बातचीत थी। बैठक को शांति की पहल के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स (Alaska Summit Impact) भी कई देशों पर पड़ सकते हैं – खासकर भारत, यूक्रेन और यूरोप पर बुरा असर हो सकता है। ध्यान रहे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi) और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की (Zelensky) के बीच हाल ही में फोन पर बातचीत हुई थी, जिसमें दोनों नेताओं ने रूस-यूक्रेन युद्ध (Russia–Ukraine War)को लेकर शांति की संभावनाओं पर चर्चा की। ज़ेलेंस्की ने भारत से अनुरोध किया कि वह रूस से तेल खरीद जैसे कदमों पर पुनर्विचार करे (India Russia Relations), क्योंकि इससे युद्ध को आर्थिक मदद मिलती है। वहीं, मोदी ने दोहराया कि भारत (India)हमेशा से बातचीत और कूटनीति के जरिए समाधान (Ukraine War Peace Talks) का समर्थक रहा है। दोनों नेताओं ने सितंबर में संयुक्त राष्ट्र महासभा (United Nations General Assembly) के दौरान आमने-सामने मुलाकात करने की सहमति भी जताई थी।