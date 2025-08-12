रूस से तेल खरीद पर अमेरिका ने भारत पर 50 % टैरिफ लगा कर रूस को बड़ा झटका दिया, ट्रंप का दावा

Trump India Tariff Russian Oil: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने 15 अगस्त को पुतिन से मिलने के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले सोमवार को दावा किया कि रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर 50 % टैरिफ (Trump India Tariff) लगा कर अमेरिकी ने मास्को को "बड़ा झटका" दिया है, उन्होंने कहा, "कोई भी इतना सख्त नहीं होता और मैं यहीं नहीं रुका हूं।" ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक ब्रीफिंग में कहा, "इससे कोई मदद नहीं मिलती जब अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सबसे बड़े या दूसरे सबसे बड़े तेल (Trump India Tariff Russian Oil) खरीदार से कहते हैं कि यदि आप रूस से तेल (Russian Oil Trade) खरीदते हैं तो हम आप पर 50% टैरिफ (50 Percent Tariff on Indian Imports)लगाएंगे।"यह टिप्पणी ट्रंप की ओर से शुक्रवार को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने से कुछ दिन पहले आई है। उन्होंने कहा कि रूस पर वैश्विक दबाव का "भारी असर" पड़ा है, जिसमें कई देशों पर अमेरिकी व्यापार कार्रवाई भी शामिल है। हालांकि, पेंटागन के पूर्व अधिकारी और मध्य पूर्व विश्लेषक माइकल रुबिन ने एएनआई को बताया कि रूसी तेल खरीद को लेकर नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन का तनाव (India US Trade War) पूरी तरह से प्रतिकूल नहीं है।