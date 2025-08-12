12 अगस्त 2025,

रूस से तेल खरीद पर अमेरिका ने भारत पर 50 % टैरिफ लगा कर रूस को बड़ा झटका दिया, ट्रंप का दावा

Trump India Tariff Russian Oil: डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से तेल खरीद को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगा दिया है, जिससे दोनों देशों के व्यापारिक रिश्तों में खटास आ गई है। भारत ने इस कदम को अनुचित बताते हुए कड़ा रुख अपनाया है।

भारत

MI Zahir

Aug 12, 2025

Donald Trump
15 अगस्त को पुतिन से मिलेंगे ट्रंप (Photo - AAI)

Trump India Tariff Russian Oil: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने 15 अगस्त को पुतिन से मिलने के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले सोमवार को दावा किया कि रूसी तेल की खरीद को लेकर भारत पर 50 % टैरिफ (Trump India Tariff) लगा कर अमेरिकी ने मास्को को "बड़ा झटका" दिया है, उन्होंने कहा, "कोई भी इतना सख्त नहीं होता और मैं यहीं नहीं रुका हूं।" ट्रंप ने व्हाइट हाउस में एक ब्रीफिंग में कहा, "इससे कोई मदद नहीं मिलती जब अमेरिका के राष्ट्रपति अपने सबसे बड़े या दूसरे सबसे बड़े तेल (Trump India Tariff Russian Oil) खरीदार से कहते हैं कि यदि आप रूस से तेल (Russian Oil Trade) खरीदते हैं तो हम आप पर 50% टैरिफ (50 Percent Tariff on Indian Imports)लगाएंगे।"यह टिप्पणी ट्रंप की ओर से शुक्रवार को अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात करने से कुछ दिन पहले आई है। उन्होंने कहा कि रूस पर वैश्विक दबाव का "भारी असर" पड़ा है, जिसमें कई देशों पर अमेरिकी व्यापार कार्रवाई भी शामिल है। हालांकि, पेंटागन के पूर्व अधिकारी और मध्य पूर्व विश्लेषक माइकल रुबिन ने एएनआई को बताया कि रूसी तेल खरीद को लेकर नई दिल्ली के साथ वाशिंगटन का तनाव (India US Trade War) पूरी तरह से प्रतिकूल नहीं है।

उन्होंने इसे तनाव परीक्षण बताया

उन्होंने कहा कि अमेरिका स्वयं रूस से कुछ सामरिक सामग्रियां खरीदता रहा है, और उन्होंने जारी तनाव को एक "तनाव परीक्षण" बताया, जो अंततः द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत कर सकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की प्रशंसा की, जिन्होंने रूसी तेल खरीदने के भारत के निर्णय का बचाव करते हुए इसे देश की आर्थिक सुरक्षा और सामरिक हितों की रक्षा के लिए एक आवश्यक उपाय बताया।

मोदी का भारत के अधिकारों के लिए खड़ा होना लोग याद रखेंगे

रुबिन ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत के अधिकारों के लिए खड़ा होना एक ऐसा प्रसंग होगा, जिसे इतिहासकार याद रखेंगे, जहाँ अमेरिका को सचमुच यह सीख मिली कि आप भारत को लात नहीं मार सकते। एक बार यह प्रसंग बीत जाए, तो भारत-अमेरिका संबंधों में उल्लेखनीय सुधार होगा।"

यह कदम भारत की रूसी तेल की निरंतर ख़रीद के जवाब में उठाया गया :ट्रंप

उल्लेखनीय है कि पिछले हफ़्ते, व्हाइट हाउस ने भारतीय आयातों पर 25% अतिरिक्त टैरिफ़ लगाने की घोषणा की थी, जिससे भारत पर कुल टैरिफ़ 50% हो गया है। ट्रंप ने कहा कि यह कदम भारत की रूसी तेल की निरंतर ख़रीद के जवाब में उठाया गया है। ये अतिरिक्त टैरिफ़ 27 अगस्त से लागू होंगे।

भारत ने बेवजह टैरिफ़ की धमकी" कहकर नज़रअंदाज़ किया

ध्यान रहे कि भारत अडिग है। इसे "बेवजह टैरिफ़ की धमकी" कहकर नज़रअंदाज़ करते हुए, नई दिल्ली मास्को के साथ अपने व्यापारिक संबंधों पर कायम है। साथ ही, भारत अमेरिका पर "दोहरे मानदंड" अपनाने का आरोप भी लगा रहा है।
अपने कड़े रुख के बावजूद, अमेरिका खुद रूसी रसायनों और उर्वरकों का आयात जारी रखे हुए है।

ट्रंप को पता ही नहीं था कि अमेरिका यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड खरीदता है

ध्यान रहे कि 6 अगस्त को एक आश्चर्यजनक मोड़ आया जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि उन्हें "कोई जानकारी नहीं" थी कि अमेरिका अभी भी रूस से ऐसे उत्पाद आयात कर रहा है। यह टिप्पणी भारत की ओर से यह आरोप लगाए जाने के ठीक बाद आई कि अमेरिका अपने परमाणु उद्योग के लिए यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड - उर्वरकों और अन्य रसायनों के साथ - रूस से आयात करना जारी रखे हुए है।

रूसी रासायन अभी भी अमेरिकी बाजार में आ रहे हैं: अमेरिकी अधिकारी

अमेरिकी प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने एक दिन बाद, 7 अगस्त को पुष्टि की कि रूसी रासायनिक आयात वास्तव में अभी भी अमेरिकी बाजार में आ रहे हैं। लेकिन अधिकारी ने इन तुलनाओं को खारिज करते हुए कहा कि भारत अरबों डॉलर मूल्य के रूसी सामान का आयात करता है, जबकि अमेरिकी आयात "मामूली" बना हुआ है। इसी अधिकारी ने आगे बढ़कर भारत पर यूक्रेन में चल रहे युद्ध का "जानबूझ कर फायदा उठाने" का आरोप लगाया। रूस के साथ व्यापार से जुड़े भारतीय सामान पर 50% का भारी टैरिफ लगाने की ट्रंप की घोषणा के बाद, नई दिल्ली ने त्वरित और स्पष्ट प्रतिक्रिया व्यक्त की।

भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी कदम उठाएगा

भारत के विदेश मंत्रालय ने अमेरिका के इस कदम को "बेहद दुर्भाग्यपूर्ण" बताया। एक आधिकारिक बयान में, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा: "भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगा।" नई दिल्ली ने अमेरिकी टैरिफ को "अनुचित, अनुचित और अविवेकपूर्ण" भी करार दिया है।

Updated on:

12 Aug 2025 09:38 pm

Published on:

12 Aug 2025 09:37 pm

Hindi News / World / रूस से तेल खरीद पर अमेरिका ने भारत पर 50 % टैरिफ लगा कर रूस को बड़ा झटका दिया, ट्रंप का दावा

