बाड़मेर में आपत्तिजनक पोस्टर कांड: पुलिस ने इन 7 आरोपियों को किया नामजद, छात्रसंघ अध्यक्ष रह चुका है एक आरोपी

गौरतलब है कि पोस्टर कांड के पीछे सियासी साजिश की आशंका जताई जा रही है। कुछ लोगों का मानना है कि यह विरोध मेवाराम जैन की वापसी को लेकर पार्टी के अंदरूनी गुटबाजी का नतीजा हो सकता है। हरीश चौधरी पर इस कांड के पीछे होने के आरोप लगे, लेकिन पुलिस जांच में सात अन्य लोगों के नाम सामने आए हैं। पुलिस इस मामले के हर पहलू की जांच कर रही है ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस कांड के पीछे के असली मास्टरमाइंड कौन हैं?