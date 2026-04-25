25 अप्रैल 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

Patrika Special News

BPD : छोटी-छोटी बातों पर मचती है चिढ़, अक्सर घेर लेती है उदासी तो इसे ना करें इग्नोर, जानिए इस बारे में क्या कहते हैं मनोचिकित्सक

BPD: क्या आप भी बार-बार मूड स्विंग्स और अस्थिर रिश्तों से परेशान हैं? मनोचिकित्सक डॉ. सुनील शर्मा से जानें बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर (BPD) के लक्षण और इससे उबरने के तरीके।

12 min read
Google source verification

भारत

image

Chitra Badoliya

Apr 25, 2026

BPD : बढ़ते मानसिक तनाव के बीच हम अक्सर छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं या उदास महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भावनाओं का यह उतार-चढ़ाव किसी गंभीर मानसिक स्थिति का संकेत भी हो सकता है? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर (Border Personality Disorder) एक ऐसी ही स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ महसूस करता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर BPD क्या है और यह कैसे किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है।

image

पूरी खबर पढ़ने के लिए लॉगिन करें।

बड़ी खबरें

View All

Patrika Special News

ट्रेंडिंग

Solar Power: ‘धुआं खत्म’ सौर ऊर्जा से मिलेगी सस्ती बिजली, दुनिया भर में बढ़ी सौर किंग बनने की होड़

सौर ऊर्जा
Patrika Special News

Public Transport: दुनिया में सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाला देश कौन सा है?

दुनिया में पब्लिक ट्रांसपोर्ट सफर
Patrika Special News

Reverse brain drain India: अमेरिका से भारतीयों का हो रहा मोहभंग! किस बात से परेशान हैं इंडियन

Reverse brain drain India
Patrika Special News

बेटियों के जन्म पर क्यों नहीं गूंजे उनके अपने सोहर गीत, एमपी की अनोखी पहल ने बदली रिवायत

MP News Daughters birth wishes songs
Patrika Special News

पंचायती राज दिवस विशेष- ‘PESA Act’ से बदलेगा बस्तर का शासन मॉडल, गांव बनेंगे सत्ता का असली केंद्र

पंचायती राज दिवस विशेष- ‘PESA Act’ से बदलेगा बस्तर का शासन मॉडल, गांव बनेंगे सत्ता का असली केंद्र(photo-AI)
Patrika Special News
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.