BPD : छोटी-छोटी बातों पर मचती है चिढ़, अक्सर घेर लेती है उदासी तो इसे ना करें इग्नोर, जानिए इस बारे में क्या कहते हैं मनोचिकित्सक

BPD : बढ़ते मानसिक तनाव के बीच हम अक्सर छोटी-छोटी बातों पर चिड़चिड़े हो जाते हैं या उदास महसूस करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि भावनाओं का यह उतार-चढ़ाव किसी गंभीर मानसिक स्थिति का संकेत भी हो सकता है? बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी डिसऑर्डर (Border Personality Disorder) एक ऐसी ही स्थिति है, जिसमें व्यक्ति अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने में असमर्थ महसूस करता है। आइए विस्तार से समझते हैं कि आखिर BPD क्या है और यह कैसे किसी व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करता है।