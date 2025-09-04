महंगाई भत्ता किस तरह कराएगा बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर में बंपर बढ़ोतरी, समझिए यहां

जानकारों के मुताबिक सैलरी में महंगाई भत्ते (Dearness Allowance) को एक सुरक्षा कवच माना जाता है। हाल में जुलाई 2025 के लिए जारी ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स (AICPI) के आंकड़े इस कवच को और मजबूत करने वाले साबित हुए हैं। इंडेक्स 1.5 अंकों की छलांग लगाकर 146.5 पर पहुंच गया है। यह सिर्फ अगले डीए की दर तय करने में अहम नहीं होगा बल्कि 8वें वेतन आयोग के तहत न्यूनतम वेतन और फिटमेंट फैक्टर तय करने का भी आधार बनेगा। ठीक वैसे ही जैसे 2016 में 7वें वेतन आयोग ने 125% डीए को बेस बनाकर 2.57 का फिटमेंट फैक्टर लागू किया था, वैसे ही मौजूदा आंकड़े 2026 में कर्मचारियों की नई तनख्वाह के फार्मूले का हिस्सा बनने वाले हैं। ऑल इंडिया अकाउंट्स कमेटी के महासचिव एचएस तिवारी बताते हैं कि AICPI-IW के ताजा आंकड़े केंद्रीय कर्मचारियों का उत्साह बढ़ाने वाले हैं क्योंकि 8वें वेतन आयोग में बेसिक पे और फिटमेंट फैक्टर का कैलकुलेशन करने पर इसका सीधा असर पड़ेगा।