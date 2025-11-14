LAC पर बफर जोन का कैसे फायदा उठा रहा चीन? भारत के सामने खड़ी हुई नई चुनौती

आलोचकों का आरोप है कि भारत की शांत सहमति का फायदा उठाकर चीन एलएसी पर अपनी मजबूत पकड़ बना रहा है। चीन से जुड़े भारत की सीमा के कुछ हिस्सों की निगरानी करने वाले एक सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल ने नाम न छापने की शर्त पर कहा- हमें अपना क्षेत्र वापस पाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन आने वाले समय में यह एक सपना ही रहेगा।