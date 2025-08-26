SCO Summit 2025: मोदी, जिनपिंग और पुतिन की सात बरसों बाद पहली बड़ी मुलाकात के क्या हैं मायने

SCO Summit 2025: दुश्मनी लाख सही खत्म न कीजे रिश्ता, दिल मिले या न मिले हाथ मिलाते रहिए। भारत का पड़ोसी देशों के साथ रुख निदा फाजली के इस शेर की तरह साफ नजर आता है। भारत खटास के बावजूद अपने पड़ोसी देशों से रिश्ते खत्म न करने में यकीन रखता है। रूस भारत का मित्र माना जाता है और चीन अमेरिका का शत्रु। चीन के साथ अमेरिका की भी ठनी रहती है, लेकिन अमेरिका की ओर से भारत पर अधिक टैरिफ लगाने के बाद इन देशों के बीच रिश्तों के समीकरण बदलते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे बदले हुए हालात में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग तियानजिन में शंघाई सहयोग संगठन (SCO Summit 2025) के शिखर सम्मेलन (Modi China Visit) में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi ) और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ( Putin SCO Summit) का स्वागत करेंगे। यह बैठक मोदी की चीन की पहली यात्रा होगी, जो पिछले सात सालों में पहली बार हो रही है। इस सम्मेलन (Xi Jinping SCO Meeting) में 20 से अधिक देशों के नेता हिस्सा लेंगे, जो वैश्विक दक्षिण देशों की एकजुटता का बड़ा उदाहरण माना जा रहा है।