Dharm V/S Kala : पब्लिसिटी या नफरत? ‘महाभारत’ से ‘रामायण’, खिलजी से कृष्ण तक… इन पर बवाल क्यों मचता है?

Dharm V/S Kala : वर्ल्ड फेमस ऑस्कर विनर संगीतकार एआर रहमान नितेश तिवारी निर्देशित ‘रामायण’ फिल्म (AR Rahman Ramayana) के लिए डॉ. कुमार विश्वास के साथ मिलकर म्यूजिक कंपोज कर रहे हैं। वहीं, अभी हमने "तेरे इश्क में" मुहम्मद जीशान अयूब को काशी पंडित के विकराल अवतार में देखा। जब आमिर खान ने महाभारत में भगवान कृष्ण का किरदार निभाने की इच्छा जाहिर की तो उस समय भी खूब बवाल मचा था। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी मुस्लिम कलाकार किसी हिंदू कैरेक्टर को प्ले करता है या इसके विपरित भी कोई कलाकार रोल निभाए, तो कुछ कथित धर्म के ठेकेदार नफरत फैलाना शुरू कर देते हैं। ये कोई आज की बात नहीं है।