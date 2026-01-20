Dhurandhar की लयारी से पेशावर तक: किताबों और अफगानी संगीत की महफिलें कैसे हुईं बर्बाद?

Afghan singers leaving Peshawar : पाकिस्तान के एक दूसरे शहर पेशावर से संगीत की बर्बादी की भी खबर आई है। पेशावर में अफगानी गायकों की धूम रहती थी, अब उन्हें पाकिस्तान की डिपोर्टेशन पॉलिसी के चलते दर-ब-दर होना पड़ रहा है। किताब, गीत, संगीत, नृत्य अगर दुनिया में खत्म हो जाए क्या होगा, इस बारे में हंस ट्रस्ट की प्रबंध निदेशक, कथक नृत्यांगना और कॉरियोग्राफर रचना यादव ने पत्रिका से बातचीत में कहा- 'पाकिस्तान से दोनों ही खबरों को लेकर अचंभित हूं। किताब, गीत, संगीत के बगैर तो समाज पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। पाकिस्तान में गीत, संगीत, शायरी की बड़ी अच्छी परंपरा रही है। अगर हुक्मरान और समाज उन्हें सहेजने और बढ़ाने की बजाय खत्म करना चाहता है तो यह निगेटिव ग्रोथ की ओर ले जाएगा। किसी भी व्यक्तित्व का मुकम्मल विकास गीत, संगीत, नृत्य, किताब, खेल के बगैर नहीं हो सकता है।' उन्होंने कहा कि समाज से किताबें, गीत, नृत्य खत्म हो जाएगा तो बम बरसाने वालों की तादाद बढ़ जाएगी। समाज पूरी तरह से मर जाएगा।