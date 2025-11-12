ट्रंप देंगे टैरिफ फंड से छूट, अमेरिकियों को मिलेगा व्यक्तिगत लाभांश

इस साल ट्रंप द्वारा लगाए गए ज़्यादातर टैरिफ को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा रही है। छोटे व्यवसायों के एक समूह का तर्क है कि राष्ट्रपति के पास कांग्रेस को दरकिनार करके टैरिफ़ लगाने के लिए आपातकालीन कानून का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं है। अदालत ने पिछले हफ्ते इस मामले में मौखिक दलीलें सुनीं और जल्द ही फैसला सुनाए जाने की उम्मीद है। अगर चुनौती देने वाले पक्ष सफल होते हैं, तो ट्रंप के देश-विशिष्ट टैरिफ पर तुरंत रोक लग सकती है। एल्युमीनियम, स्टील और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रीय टैरिफ़ एक अलग कानून के तहत लगाए गए थे और इस मामले से उन्हें कोई खतरा नहीं है।