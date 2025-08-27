Dowry deaths: बलात्कार की तुलना में दहेज की मांग को लेकर 25 गुना ज्यादा हत्याएं, हर साल करीब 7 हजार महिलाओं का होता है मर्डर

वर्ष 2019-21 एनएफएचएस के नवीनतम आंकड़ों से पता चलता है कि 18-49 वर्ष की आयु की 29% महिलाएं जो विवाहित हैं या थीं, उन्हें अपने पति/साथी द्वारा शारीरिक या यौन हिंसा का सामना करना पड़ा था। इन महिलाओं में से 24% ने सर्वेक्षण से पहले के वर्षों में इस तरह हिंसा का सामना किया था। जिन 29% ने कभी इस तरह की हिंसा का सामना किया था, उनमें से 3.3% को मारपीट के चलते गंभीर चोट और जलाए जाने के मामले थे। 7.3% महिलाओं को आंखों की चोटों, मोच, अव्यवस्था या मामूली जलन का सामना करना पड़ा था और 21.8% को कटने, चोट लगने या दर्द का सामना करना पड़ा। यह सच है कि महिलाएं सिर्फ दहेज के चलते प्रताड़ित नहीं होती है लेकिन यह सबसे बड़ी वजहों में तो गिना ही जाना चाहिए।