भारत में क्रिकेट के लिए पागलपन, लेकिन जिम, योग, फुटबॉल और मैराथन का भी बढ़ रहा क्रेज, अमेरिका में फिटनेस का अंदाज ही अलग

Fitness Trends India: आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में 'फिटनेस' सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि जीने का तरीका बन गया है। अक्सर सुबह-सुबह पार्क में तेज कदमों से चलता हुआ, कोई योग करता हुआ तो कोई भागता हुआ नजर आ जाता है। देश में जिम में पसीना बहाने वाले भी बढ़ रहे हैं। भारत में खेल की बात शुरू होते ही क्रिकेट पर बात होने लगती है और खत्म भी वहीं पर हो जाती है। वहीं, इस मामले में अमेरिका के लोगों का अंदाज कुछ अलग ही है। चलिए जानते हैं कि अमेरिकी फिटनेस के​ लिए क्या अलग कर रहे हैं।