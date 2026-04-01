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Oral Hygiene Connection with Arthritis : क्या आपके मसूड़ों की बीमारी बढ़ा रही है घुटनों का दर्द? डॉक्टर से जानिए ओरल हेल्थ और अर्थराइटिस का संबंध

Oral Hygiene Arthritis: क्या आपके घुटनों का दर्द मसूड़ों की बीमारी की देन तो नहीं है? मेडिकल साइंस ने दांतों और जोड़ों के बीच एक गहरा 'Biological Link' खोजा है। मसूड़ों के बैक्टीरिया कैसे खून के जरिए आपके जोड़ों तक पहुंचकर अर्थराइटिस (गठिया) को ट्रिगर करते हैं और कैसे एक साधारण 'स्केलिंग' आपके दर्द को कम कर सकती है? ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉ. मिहिर थानवी से जानिए इस अनोखे कनेक्शन का पूरा सच।

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भारत

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Chitra Badoliya

Apr 15, 2026

Oral Hygiene Connection with Arthritis: आज के दौर में हम स्वास्थ्य को अलग-अलग हिस्सों में देखते हैं। दांतों के लिए डेंटिस्ट और जोड़ों के दर्द के लिए ऑर्थोपेडिक। लेकिन मेडिकल साइंस ने यह साबित कर दिया है कि हमारा शरीर एक जटिल नेटवर्क की तरह काम करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके मुंह में पनप रहे बैक्टीरिया आपके घुटनों की गतिशीलता को प्रभावित कर सकते हैं? आइए समझते है कैसे ओरल हाइजीन आपके जोड़ों के स्वास्थ्य पर निर्धारित है।

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