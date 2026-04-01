West Bengal Election: अमित शाह ने गोरखा मतदाताओं से क्यों किया ये वादा? 1.25% आबादी की चुनावी ताकत का पूरा गणित समझिए

West Bengal Election 2026: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बुधवार को कहा कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी (BJP) की सत्ता पश्चिम बंगाल में आएगी, वह दार्जिलिंग में गोरखा मुद्दे को हल करने को प्राथमिकता देगी और अतीत में हुए हिंसक आंदोलनों के दौरान गोरखा समुदाय के नेताओं और कार्यकर्ताओं पर दर्ज सभी मामलों को वापस ले लेगी। अमित शाह ने वीडियो के जरिए यह संदेश राज्य की सिर्फ 1-1.25 फीसदी आबादी को क्यों दिया? आइए जानते हैं कि गोरखा आबादी की समस्या क्या है और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिहाज से ये कितना महत्व रखते हैं?