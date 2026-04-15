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Israel-Lebanon Crisis: इजराइल-लेबनान के बीच 78 वर्षों से युद्ध के हालात, क्या अमेरिका के दखल से मध्य पूर्व में आएगी शांति?

Israel-Lebanon Crisis: इजराइल और लेबनान के बीच शांति की स्थापना के लिए अमेरिका में समझौते की कोशिश की जा रही है। इन दोनों देशों के बीच 78 वर्षों से युद्ध के हालात बने रहते हैं। आइए दोनों के बीच संघर्षों के इतिहास को टटोलने की कोशिश करते हैं। आइए, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या दोनों के बीच शांति स्थापित हो सकेगी।

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भारत

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Swatantra Mishra

Apr 15, 2026

Israel-Lebanon Conflict

इजराइल-लेबनान के बीच शांति स्थापना के लिए अमेरिका में वार्ता जारी है। (Photo: IANS)

Israel-Lebanon Conflict: लेबनान और इज़राइल का संघर्ष मध्य पूर्व (Middle East Crisis) की सबसे जटिल और लंबे समय से चल रही संघर्षों में से एक है। इस झगड़े की नींव 1948 में इजराइल (Israel Crisis) के गठन के साथ ही पड़ गई थी। इजराइल के गठन के साथ ही अरब के साथ युद्ध शुरू हो गया और लाखों फिलिस्तीनी शरणार्थी अपने घरों से विस्थापित होकर पड़ोसी देशों, खासकर लेबनान में जाकर बस गए। लेबनान में जा बसे इन शरणार्थियों ने आगे चलकर दोनों देशों के संबंधों को प्रभावित किया। अब दोनों देशों के बीच समझौते की बात चल रही है। आइए दोनों देशों के बीच संघर्षों (Israel-Lebanon Conflict Story) की पूरी कहानी और समझौते की ताजा कहानी जानते हैं।

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