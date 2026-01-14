राजस्थान के रेगिस्तानी जिलों के लिए गुड न्यूज, जैसलमेर जिले में पहली बार जमीन के अंदर मिला ‘अथाह’ पानी

रिपोर्ट के नतीजों से पता चलता है कि भारत के कुल 6,762 ब्लॉकों में से 25 प्रतिशत को ओवर-एक्सप्लॉइटेड, क्रिटिकल या सेमी-क्रिटिकल कैटेगरी में रखा गया है। यह हालत 9 राज्यों पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और पुडुचेरी में ज्यादा है। हालांकि राष्ट्रीय स्तर पर सालाना भूजल निकालने में मामूली कमी आई है।