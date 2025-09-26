Rajasthan: मेवाराम जैन की कांग्रेस में वापसी की कैसे लिखी गई पटकथा? किसका रहा ‘योगदान’, जानें इनसाइड स्टोरी

सूत्रों के मुताबिक, मेवाराम जैन की वापसी के फैसले से उनके समर्थक खुश हैं, दूसरी तरफ इस फैसले का पार्टी के अंदर विरोध भी हो रहा है। बाड़मेर के वरिष्ठ नेता और बायतु विधायक हरीश चौधरी ने कई बार बिना नाम लिए कई मंचों पर जैन का विरोध किया है। लोकसभा चुनाव के बाद एक बयान में चौधरी ने कहा था कि कांग्रेस की इमेज ऐसी हो गई थी कि लोग कहने लगे थे, हमारे घर बहन-बेटियां हैं, कृपया कांग्रेसी न आएं। उन्होंने एक बयान में ये भी कहा था कि चाहे सार्वजिनक राजनीति छोड़ना मंजूर लेकिन चरित्रहीन लोगों के साथ नहीं रहेंगे।