अगर खाते में गलती से आ जाएं अरबों रुपये तो बैंक और पुलिस क्या करती है? जानिए पूरी प्रक्रिया

जब किसी खाते में असामान्य रूप से बड़ी रकम आती है, तो बैंक का ऑटोमैटिक सिस्टम इस ट्रांजेक्शन को संदिग्ध के रूप में चिह्नित कर देता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से टेक्निकल होती है, जो सुरक्षा के लिहाज से बनाई गई है। ऐसे ट्रांजेक्शन की जांच तुरंत शुरू हो जाती है। बैंक की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम या साइबर सुरक्षा इकाई पता लगाती है कि पैसा कहां से और क्यों आया।