7 अगस्त 2025,

गुरुवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

Patrika Special News

अगर खाते में गलती से आ जाएं अरबों रुपये तो बैंक और पुलिस क्या करती है? जानिए पूरी प्रक्रिया

Bank Transaction: अगर बैंक अकाउंट में अचानक अरबों रुपये आ जाएं, तो क्या वाकई ये सौभाग्य है या आने वाली मुसीबत की दस्तक?

लखनऊ

Aman Pandey

Aug 07, 2025

Bank,fraud,Transaction,Utility News, billions of rupees suddenly credited, billions of rupees suddenly credited in your account, cyber fraud, bank rules, bank policy
अगर बैंक अकाउंट में अचानक अरबों रुपये आ जाएं तो क्या होगा। जानें पूूरी प्रकिया।

हाल ही में उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में रहने वाले युवक विनय के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। उसने जब अपना कोटक महिंद्रा बैंक का बैलेंस चेक किया तो होश उड़ गए। स्क्रीन पर उसे 37 अंकों की रकम दिख रही थी-यानी 10 लाख करोड़ से ज्यादा। सोशल मीडिया पर विनय ने इसका स्क्रीनशॉट पोस्ट किया। इसके बाद बैंक ने तुरंत उसका खाता फ्रीज कर दिया।

लेकिन यह अकेला मामला नहीं है। इससे पहले ग्रेटर नोएडा में भी एक व्यक्ति के खाते में 1 लाख 13 हजार करोड़ रुपये से ज्यादा रुपये गलती से ट्रांसफर हो गए थे। कुछ ही समय में बैंक ने इस खाते को भी सील कर दिया। तो सवाल उठता है- अगर आपके खाते में भी गलती से अरबों रुपये आ जाएं, तो बैंक और पुलिस क्या करती है? आइए जानते हैं…

बैंक का पहला कदम: ट्रांजैक्शन को 'फ्लैग' करना

जब किसी खाते में असामान्य रूप से बड़ी रकम आती है, तो बैंक का ऑटोमैटिक सिस्टम इस ट्रांजेक्शन को संदिग्ध के रूप में चिह्नित कर देता है। यह प्रक्रिया पूरी तरह से टेक्निकल होती है, जो सुरक्षा के लिहाज से बनाई गई है। ऐसे ट्रांजेक्शन की जांच तुरंत शुरू हो जाती है। बैंक की फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन टीम या साइबर सुरक्षा इकाई पता लगाती है कि पैसा कहां से और क्यों आया।

खाता हो जाता है फ्रीज

जैसे ही ट्रांजेक्शन संदिग्ध पाया जाता है। उससे संबंधित व्यक्ति का बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिया जाता है। खाते से किसी भी तरह की निकासी, ट्रांसफर या उपयोग पर रोक लग जाती है।

क्या पुलिस कर सकती है गिरफ्तारी?

अब सवाल उठता है कि क्या पुलिस गिरफ्तारी कर सकती है, तो जवाब है, हां। अगर व्यक्ति जानता है कि ये पैसे उसके नहीं हैं, फिर भी वह उन्हें खर्च करने या निकालने की कोशिश करता है या जानबूझकर चुपचाप बैठा रहता है तो यह क्रिमिनल मिसएप्रोप्रिएशन यानी अपराधिक रूप से धन के दुरुपयोग की श्रेणी में आता है।

खबर शेयर करें:

Published on:

07 Aug 2025 08:41 pm

Hindi News / Patrika Special / अगर खाते में गलती से आ जाएं अरबों रुपये तो बैंक और पुलिस क्या करती है? जानिए पूरी प्रक्रिया

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.