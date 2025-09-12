iPhone 17 या नया मोबाइल ईएमआई पर लेने की सोच रहे हैं तो ठहरिए, ऐसा करने पर लॉक हो सकता है फोन

आरबीआई छोटे लोन पर इतने सख्त कदम इसलिए उठा रहा है क्योंकि कंज्यूमर फाइनेंस में तेजी से बूम आया है। गैर बैंकिंग कंपनियां मोबाइल फोन पर 85 प्रतिशत तक लोन दे देती हैं। इनमें Apple, Samsung और Google जैसी कंपनियां तक शामिल हैं। इससे Apple iPhone जैसे प्रीमियम स्मार्टफोन की बिक्री में खासा उछाल आया है। साथ ही उनकी बाजार हिस्सेदारी भी बढ़ी है। क्योंकि ये फोन आसान ईएमआई पर मिल जाते हैं और ग्राहक खुशी-खुशी उन्हें खरीद भी रहे हैं। इससे मार्केट में जितनी तेजी से मोबाइल ईएमआई पर बिक रहे हैं, उसी तेजी से लोन डिफॉल्ट के मामले बढ़ भी रहे हैं। इससे कंपनियों को लोन रिकवरी में खासी मशक्कत करनी पड़ रही है।