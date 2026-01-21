CG News: नन्हीं आंखों पर खतरा, बच्चों की आंखों पर मोतियाबिंद का साया, डॉक्टरों ने अब तक 10 के आंखों की रोशनी लौटाई

महारानी अस्पताल में पिछले 9 महीनों में 7 बच्चों का जन्मजात मोतियाबिंद का सफल ऑपरेशन किया गया। इन सभी बच्चों में बीमारी का कारण आनुवांशिक पाया गया। नेत्र सर्जन डॉ. सरिता थामस ने बताया कि बस्तर में अन्य जिलों की तुलना में मोतियाबिंद के मामले ज्यादातर वंशानुगत हैं। यदि माता-पिता या परिवार में किसी को बचपन में यह बीमारी रही हो तो जीन के जरिए यह बच्चे में पहुंच जाती है। कुछ मामलों में जन्म के समय ही जीन म्यूटेशन हो जाता है, जिससे मोतियाबिंद का खतरा बढ़ जाता है। समय पर सर्जरी से इन बच्चों की दृष्टि पूरी तरह वापस आ जाती है।