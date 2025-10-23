Loyalty card: कैसे रिवॉर्ड कार्ड के जरिये हो रहा है आपका बटुआ खाली,भारत में भी चल रहा है यह खेल

लेविन ने कहा, “लॉयल्टी प्रोग्राम जीत-जीत का सौदा लगते हैं, लेकिन ये सिर्फ कंपनियों के लिए फायदेमंद हैं।” भारत में, जहां महंगाई पहले ही मध्यम वर्ग को परेशान कर रही है, ये प्रोग्राम उपभोक्ताओं को फंसाने का जाल बन गए हैं। उदाहरण के लिए, अगर आप नियमित रूप से अमेजन प्राइम पर खरीदारी करते हैं, तो आपको कम छूट मिल सकती है, क्योंकि कंपनी जानती है कि आप प्रीमियम ग्राहक हैं। वेंडरबिल्ट पॉलिसी एक्सेलरेटर की एक रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनियां वफादार ग्राहकों से ज्यादा कीमत वसूल रही हैं, जो सामान्य धारणा के उलट है। भारत में बिग बाजार और DMart जैसे रिटेल स्टोर भी ऐसे डेटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे कम आय वाले ग्राहकों को कम छूट मिलती है।