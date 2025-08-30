मायावती हुईं एक्टिव, भांजे आकाश को दी नंबर 2 की कुर्सी-जानें कैसा रहा बिहार में बसपा का प्रदर्शन

2010 के विधानसभा चुनाव में BSP ने 239 सीटों पर चुनाव लड़ा था लेकिन एक भी सीट नहीं जीत पाई थी। उसे 3.2% वोट मिले थे। इसके बाद 2015 के विधानसभा चुनाव में पार्टी 228 सीटों पर लड़ी थी। उस समय उसका वोट शेयर घटकर 2.1% पर आ गया था और कोई सीट भी नहीं जीत पाई थी। फिर आया 2020 का विधानसभा चुनाव। इसमें पार्टी ने रालोसपा और दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन में चुनाव लड़ा था। पार्टी को 1 सीट मिली थी और वोट प्रतिशत और घटकर 1.4 फीसद पर आ गया। इससे पहले 2000 के विधानसभा चुनाव में बीएसपी को सर्वाधिक 5 सीट मिली थीं।