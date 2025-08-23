Mount Vesuvius: यहां फटा था ज्वालामुखी और 16 हजार इंसान बन गए पत्थर, पढ़िए कैसे तबाह हुए दो शहर फिर से हो रहे आबाद

दोनों शहर जहां नेस्तानाबूद हुए थे, उन स्थलों की खुदाई 18वीं शताब्दी के मध्य में हुई और वहां से इंसानी सभ्यता के बहुत सारे प्रमाण मिले। इन स्थलों की खुदाई से पुरातत्व के आधुनिक विज्ञान का उदय हुआ। साक्ष्य के तौर पर भारी कपड़े, शरद ऋतु के ताजे फल और सब्जियां अवशेष के तौर पर मिले। वहां से शराब के जार भी पाए गए। हालांकि 24 अगस्त की तारीख को व्यापक तौर पर स्वीकार कर लिया गया है लेकिन खुदाई के बाद विद्वानों का मानना है कि यह घटना अक्टूबर और नवंबर महीने में हुई होगी।