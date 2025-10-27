एमपी के संभाग-जिलों का नक्शा बदलेगा! निमाड़ बन सकता है संभाग, सीमाओं पर फंसा सियासी पेंच

निमाड़ को प्रदेश का 11वां संभाग बनाने की तैयारी है। साल 2012 में निमाड़ को संभाग बनाने की मांग उठी थी। जिसके बाद राजस्व विभाग की तरफ से खरगोन जिला प्रशासन से प्रस्ताव मांगा था। तब खरगोन के तत्कालीन कलेक्टर अशोक वर्मा ने सितंबर 2016 में प्रस्ताव बनाकर भेजा था। मगर, संशोधन का हवाला देते हुए इस प्रस्ताव को लौटा दिया गया।

अगर निमाड़ को नया संभाग बनाया जाता है तो इसमें खरगोन, बड़वानी, बुरहानपुर और खंडवा जिले शामिल हो सकते हैं। इन जिले के लोगों को राजस्व निगरानी और अपील संबंधी सुनवाई के लिए लोगों को इंदौर जाना पड़ता है। जिससे समय के साथ लंबी दूरी तय करनी पड़ती है।