‘कमलनाथ-दिग्विजय’ ने बताया सिंधिया ने क्यों गिराई थी सरकार, EXPLAINER में समझें कैसे पलटा था ‘एमपी का सियासी पासा’



आज से ठीक 7 साल और 10 महीने पहले मध्यप्रदेश की राजनीति में ऐसा पल आया था, जब कांग्रेस ने 15 साल बाद सत्ता में वापसी की थी। 17 दिसंबर 2018 को कांग्रेस ने सपा, बसपा और निर्दलियों के समर्थन से कमलनाथ के नेतृत्व में सरकार बनी थी, लेकिन डेढ़ साल बाद ही अचानक ज्योदिरादित्य सिंधिया और उनके 22 विधायकों ने इस्तीफा देकर कमलनाथ सरकार को अल्पमत में ला दिया था। कमलनाथ को 20 मार्च 2020 में मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ गया था।





हाल ही में एक मीडिया हाउस के पॉडकास्ट में दिग्विजय सिंह ने सवाल किया गया कि कहा जाता है आपका क्लेश था, आपने ही कमलनाथ को एडवाइज किया था कि कुछ नहीं होगा सरकार को, आप चिंता मत करो?



इस पर दिग्विजय सिंह ने जवाब दिया कि आपके पास गलत खबर है...ये प्रचारित किया गया। मैंने वॉर्न किया था कि ये घटना हो सकती हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता एक ऐसी शख्सियत हैं, अच्छे उद्योगपति हैं, अच्छे परिवार से हैं, उन दोनों से अच्छे संबंध हैं। मैं उनके पास गया और कहा कि इन दोनों की लड़ाई में हमारी सरकार गिर जाएगी। आप जरा संभालिए, क्योंकि आप दोनों के अच्छे संबंध हैं। उन्होंने जवाब दिया कि ठीक है..."



आगे दिग्विजय सिंह ने बताया कि उसके बाद उनके घर में खाना रखा गया। उसमें मैं भी मौजूद था। मैंने बहुत कोशिश की, कि मामला निपट जाए, लेकिन जो वहां काम करने के लिए इश्यूज थे, जो तय हुआ था, उसका पालन नहीं हुआ। ये बात सही है और मेरे सतत प्रयासों के बाद भी नहीं हो पाया। पॉडकास्टर ने सवाल पूछा कि क्या बात का पालन नहीं हुआ? इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि छोटी मोटी बातें ये करना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये हुआ था कि ग्वालियर-चंबल संभाग में जैसा हम दोनों कहेंगे वैसा वो कर देंगे। हम दोनों ने दूसरे दिन अपनी विश लिस्ट जॉइंटली बनाकर दे दी। मैंने भी दस्तखत किए, उन्होंने भी दस्तखत किए। उस विश लिस्ट का पालन नहीं हुआ। फिर दिग्विजय से पूछा गया कि तो कहीं न कहीं कमलनाथ और सिंधिया जी का क्लेश सरकार गिरने का कारण बना? जिस पर दिग्विजय सिंह ने कहा- जी...।

