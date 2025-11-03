Kitchen Hygiene Rules : गलती से भी एक ही बोर्ड पर न काटें सब्जी और मांस, जानें 4 जरूरी बातें

Kitchen Hygiene Rules : आपने कभी सोचा है रसोई में सबसे पहला काम क्या होता है? आलू काटना, प्याज छीलना, फल तैयार करना या फिर मांस को धोकर काटने की तैयारी करना । इन सब की शुरुआत होती है एक छोटे से बोर्ड पर, जिसे हम आमतौर पर कटिंग बोर्ड (Cutting Board) कहते हैं। कई बार हम इस बोर्ड को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आपने खाने का स्वाद का स्वाद और आपकी अच्छी सेहत का राज इसी छोटे से कटिंग बोर्ड में छुपा रहता है।