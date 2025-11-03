Patrika LogoSwitch to English

Patrika Special News

Kitchen Hygiene Rules : गलती से भी एक ही बोर्ड पर न काटें सब्जी और मांस, जानें 4 जरूरी बातें

Kitchen Hygiene Rules : क्या आप एक ही बोर्ड पर सब्जी और मांस काटते हैं? यह गलती फूड पॉइजनिंग का कारण बन सकती है। जानें सही कटिंग बोर्ड चुनने और साफ करने के नियम।

3 min read
Google source verification

भारत

image

Manoj Vashisth

image

The Washington Post

Nov 03, 2025

Kitchen Hygiene Rules

Kitchen Hygiene Rules : कटिंग बोर्ड की ये 4 गलतियां बिगाड़ सकती हैं स्वाद और सेहत दोनों | (फोटो सोर्स: Patrika Design Team)

Kitchen Hygiene Rules : आपने कभी सोचा है रसोई में सबसे पहला काम क्या होता है? आलू काटना, प्याज छीलना, फल तैयार करना या फिर मांस को धोकर काटने की तैयारी करना । इन सब की शुरुआत होती है एक छोटे से बोर्ड पर, जिसे हम आमतौर पर कटिंग बोर्ड (Cutting Board) कहते हैं। कई बार हम इस बोर्ड को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन आपने खाने का स्वाद का स्वाद और आपकी अच्छी सेहत का राज इसी छोटे से कटिंग बोर्ड में छुपा रहता है।

The Washington Post : चलिए , पत्रिका स्पेशल के इस खास आर्टिकल में आसान तरीके से समझते हैं कि कौन सा बोर्ड किस काम के लिए सही है, ताकि खाने का स्वाद बना रहे और फूड पॉइजनिंग से भी बचे रहो।

1. सब्जी काटने के लिए लकड़ी का बोर्ड ही क्यों?

ज्यादातर प्रोफेशनल कुक लकड़ी के बोर्ड को सब्जी काटने के लिए चुनते हैं। वजहें भी पक्की हैं:

चाकू की केयर: लकड़ी का बोर्ड आपके चाकू की धार जल्दी खराब नहीं करता। कांच या पत्थर वाले बोर्ड पर चाकू जल्दी कुंद/खराब हो जाता है।

स्पेस का मामला: छोटा बोर्ड मतलब मुसीबत और दुर्घटना का भी डर रहता है। सब्जी कटिंग के वक्त हाथ-पैर फैलाने के लिए जगह चाहिए। बड़े बोर्ड पर काम करने से आप तेजी और सुरक्षित रूप से कटिंग कर पाते हैं।

2. फल और सब्जी के लिए बोर्ड अलग क्यों?

ये सच में इम्पॉर्टेंट है। कभी अनानास में लहसुन की खुशबू आई है? बस, ये है फ्लेवर की क्रॉस-कन्टेमिनेशन।

फल या ब्रेड जैसी चीजों के लिए अलग, छोटा बोर्ड रखना चाहिए। चाहे कितना भी धो लो, बड़े बोर्ड में प्याज-लहसुन की महक रह ही जाती है। इसलिए खीरा, टमाटर और बाकी फलों के लिए बोर्ड अलग रखो। इससे बार-बार भारी बोर्ड उठाने से भी बच जाओगे।

3. मांस के लिए कौन सा बोर्ड?

ये सबसे जरूरी रूल है। मांस, मछली या चिकन काटना है तो उसका बोर्ड अलग होना चाहिए। वजह साफ है कच्चे मांस में बैक्टीरिया हो सकते हैं जो सीधे खाने में पहुंच सकते हैं, चाहे बाद में कितना भी धो लो।

प्लास्टिक या लकड़ी? मैं खुद प्लास्टिक बोर्ड यूज करता हूं, क्योंकि उसे डिशवॉशर में डालकर बढ़िया से साफ कर सकते हैं।

अगर प्लास्टिक पसंद नहीं है तो लकड़ी का बोर्ड भी इस्तेमाल कर सकते हैं – बस ये पक्का करो कि वो सिर्फ मांस के लिए ही रिजर्व हो। लकड़ी की बनावट ऐसी होती है जो बैक्टीरिया को अंदर खींचकर मार देती है, लेकिन उस बोर्ड से फिर सब्जी या फल नहीं काटने चाहिए।

4. सफाई और देखभाल

बोर्ड चाहे जैसा हो, सफाई सबसे जरूरी है।

सामान्य सफाई: हर बार इस्तेमाल के बाद बोर्ड को साबुन और गरम पानी से अच्छे से धोना नहीं भूलना चाहिए और बोर्ड को तुरंत सुखा देना चाहिए । हवा में गीला छोड़ना ठीक नहीं होता है। बैक्टीरिया उत्पन्न हो सकते हैं।

लकड़ी के लिए खास ध्यान: कभी भी लकड़ी के बोर्ड डिशवॉशर में नहीं डालना, वरना वो मुड़ या टूट सकता है।

अच्छी तरह से सफाई: बोर्ड को सैनिटाइज करना है तो 1 गैलन पानी में 1 चम्मच ब्लीच मिलाओ, बोर्ड को उसमें धो लेना चाहिए, थोड़ी देर छोड़ ऐसे ही दो, फिर साफ पानी से धोकर सुखा दो।

किचन का कटिंग बोर्ड सिर्फ औजार नहीं है बल्कि साफ-सफाई और स्वाद का असली पैमाना है। सही बोर्ड चुनो, उसकी ठीक से देखभाल करो। किचन और खाने की क्वॉलिटी खुद-ब-खुद बढ़ जाएगी।

(वॉशिंग्टन पोस्ट का यह आलेख पत्रिका.कॉम पर दोनों समूहों के बीच विशेष अनुबंध के तहत पोस्ट किया गया है।)

Published on:

03 Nov 2025 06:30 am

Kitchen Hygiene Rules : गलती से भी एक ही बोर्ड पर न काटें सब्जी और मांस, जानें 4 जरूरी बातें

