PM Modi के मणिपुर दौरे पर टिकी पूर्वोत्तर के नेताओं की निगाहें, जानिए क्या कह रहे हैं बीजेपी के सहयोगी

कुकी-ज़ो काउंसिल ने पीएम मोदी के आगामी दौरे का स्वागत किया है। कुकी लोगों ने कहा कि यह ऐतिहासिक और दुर्लभ अवसर है। उन्होंने कहा कि दशकों बाद भारतीय प्रधानमंत्री हमारे इलाके में आ रहे हैं। कुकी लोगों ने कहा कि हम मणिपुर से अलग होने की मांग उठाते रहे हैं। हम , भारतीय संविधान के अनुच्छेद 239ए के तहत विधायिका वाले एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में एक अलग प्रशासन की मांग करते रहे हैं। हमें उम्मीद है कि पीएम मोदी हमारी आवाज और आकांक्षाओं को उचित मान्यता देंगे। हालांकि, मैतेई समुदाय कुकी लोगों की इस मांग के खिलाफ है। वह पड़ोसी म्यांमार से अवैध चिन-कुकी प्रवासियों का पता लगाने के लिए NRC चाहती हैं।